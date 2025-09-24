محمد بن راشد: رؤية دبي تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، ملتقى "محمد بن راشد للقادة" الذي جمع نحو 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص في دبي.

وأطلق سموه على المشاركين اسم "فريق دبي"، مشيراً إلى الرؤية المتجددة التي وضعها لهم والهادفة إلى أن تكون دبي "المدينة الأجمل والأرقى في العالم، في مكانها ومكانتها وروحها وثقافتها وعمرانها"، مختصراً سموه ذلك بقوله: "نريدها أفضل مدينة في العالم".

وشدد سموه على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق هذه الرؤية عبر إرساء معايير خاصة لتقييم الإنجاز وسرعة التنفيذ، مؤكداً أن جميع القرارات والسياسات والمشاريع لا بد أن تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه، ليحظى بحياة أفضل في مدينة أكثر تحضراً ورقياً على مستوى العالم.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم ملتقى "محمد بن راشد للقادة".. لقاء يجمع أهم 1000 شخصية من القطاعين العام والخاص بدبي.. أسميهم فريق دبي.. ووضعت لهم رؤية متجددة بأن تكون دبي المدينة الأجمل والأرقى في العالم في مكانها ومكانتها وروحها وثقافتها وعمرانها. باختصار نريدها أفضل مدينة في العالم".

وأضاف سموه: "طلبنا من كل مسؤول متابعة تحقيق هذه الرؤية بجهود مضاعفة.. وإرساء معايير خاصة لتقييم الإنجاز وسرعة التنفيذ.. جميع قراراتنا وسياساتنا ومشاريعنا لا بد أن تبدأ من الإنسان وتنتهي إليه.. لتكون حياته أفضل حياة.. في أفضل مدينة وأرقى مجتمع والأكثر تحضراً عالمياً".