التدخل السريع يؤدي إلى علاج طفلة من اللوكيميا

أعلنت صحة، التابعة لـ«بيورهيلث»، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، عن الشفاء الكامل والتحسن الملحوظ للطفلة شيخة خالد، التي وصلت إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية في حالة تهدد حياتها نتيجة شكل عدواني من مرض اللوكيميا.

وتم نقل شيخة بشكل عاجل إلى مدينة الشيخ خليفة الطبية، وكانت تعاني ارتفاعاً خطراً في عدد خلايا الدم البيضاء تجاوز 200000، وفقر دم شديداً، ومتلازمة انحلال الورم، وفشلاً كلوياً حاداً، وهي جميعها مؤشرات على وجود اللوكيميا الحادة، وكانت حالتها حرجة.

وتم إدخالها مباشرة إلى وحدة العناية المركزة، حيث تطلّب الأمر تدخلاً فورياً. وخلال ست ساعات من وصولها، نُقلت شيخة إلى غرفة العمليات، وعلى الرغم من أن نتائج التحليل بالخلايا المتدفقة (Flow Cytometry) كانت لا تزال قيد الانتظار، شرع الفريق الطبي، مسترشداً بالمؤشرات السريرية والمخبرية القوية للوكيميا النخاعية الحادة (AML)، في إجراء شفط نخاع العظم، وبزل قطني مع العلاج الكيميائي داخل القناة الشوكية، وتركيب PORT لضمان بدء العلاج في الوقت المناسب.