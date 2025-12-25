8 منشآت صحية بأبوظبي ضمن أفضل المستشفيات في المنطقة



دخلت 8 منشآت صحية بأبوظبي تصنيف مجلة نيوزويك لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط لعام 2026، تبوأت خمس منها مكانة مرموقة ضمن قائمة أفضل عشر منشآت في منطقة الشرق الأوسط في عدة تخصصات.



ويتصدر كليفلاند كلينك أبوظبي منطقة الشرق الأوسط القائمة ليحل في المركز الأول في تخصصات أمراض القلب، وأمراض الجهاز الهضمي، وطب الأعصاب، كما يحتل المركز الثاني في الأورام.

وتأتي أربع منشآت صحية في أبوظبي ضمن المراكز العشرة الأولى، بما في ذلك مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومدينة الشيخ شخبوط الطبية، مستشفى برجيل، ومستشفى توام.

كما شملت قائمة نيوزويك لأفضل المستشفيات المتخصصة في الشرق الأوسط كلاً من ميدكلينك مستشفى شارع المطار ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال ومستشفى إن إم سي التخصصي.