«الإمارات للدواء» يناقش خطة العمل للمرحلة القادمة

اختتم مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء اجتماعاته لعام 2025، حيث تم استعراض أبرز إنجازات العام الجاري، ومتابعة مستجدات تنفيذ استراتيجية المؤسسة، إلى جانب تحديد الأولويات الاستراتيجية وخطة العمل للمرحلة القادمة، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الابتكار والاستدامة في الصناعات الطبية والدوائية، ودعم قدراتها التشغيلية والبحثية.

وترأس الاجتماع معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، بحضور كل من الدكتورة مها تيسير بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور عيسى عبدالفتاح كاظم، والدكتور عامر أحمد شريف، والبروفيسور كريس إيفانز، وأحمد الرميثي ممثل فئة الشباب.

وأكد معالي سعيد الهاجري أن مؤسسة الإمارات للدواء تؤدي دوراً محورياً في دعم الريادة والاستدامة في القطاع الدوائي، من خلال تبني الابتكار وتوسيع الشراكات وتعزيز البحث والتطوير.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستركز على تطوير بيئة تنظيمية مرنة تدعم التصنيع المحلي وتسريع الابتكار، بما يواكب مستهدفات «نحن الإمارات 2031».

فاطمة الكعبي: رؤية استراتيجية تدعم الأثر الإيجابي للقطاع الدوائي على صحة المجتمع

ومن جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي أن مؤسسة الإمارات للدواء تواصل تنفيذ رؤية استراتيجية تعزز الريادة المؤسسية وتدعم الأثر الإيجابي للقطاع الدوائي على صحة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأضافت أن المؤسسة أحرزت تقدماً ملموساً في تطوير الأطر التنظيمية، وتبني التقنيات المتقدمة والتصنيع المستدام بما يواكب التوجهات الوطنية للاستدامة.

وناقش المجلس المحاور التطويرية الاستراتيجية لتعزيز جاهزية القطاع الدوائي، والتقدم في تنفيذ استراتيجية المؤسسة 2024 - 2026، مؤكداً أهمية تبني التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، لتسريع الابتكار وتقديم حلول صحية مستدامة ضمن استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.