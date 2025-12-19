«الإمارات الصحية» تستعرض أفضل ممارسات معايير الجودة

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية المؤتمر الإقليمي الـ 11 لأفضل الممارسات في تطبيق المعايير الدولية للجودة وسلامة المرضى، الذي يشكل محطة علمية متجددة لاستشراف مستقبل قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، وتعزيز جاهزية الأنظمة الصحية من خلال تحديث أدوات التقييم والحوكمة واعتماد أفضل الممارسات العالمية.

عقد المؤتمر بحضور مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور زكريا العتال، مدير إدارة الجودة في المؤسسة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات وموظفي المؤسسة.

ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة تفاعلية لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في تعزيز شراكة المرضى وعائلاتهم في وضع الأنظمة والسياسات الصحية والمبادرات التطويرية.