مجلس إدارة «الإمارات الصحية» يستعرض تقدم المشاريع الاستراتيجية

عقد مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة الدكتور محمد سليم العلماء، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام المؤسسة، وأعضاء المجلس، حيث ناقش المجلس عدداً من البنود الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك الأداء المالي للربع الثالث 2025، ومؤشرات التقدم في المبادرات والمشاريع الاستراتيجية، وأبرز إنجازات المؤسسة، وتوصيات كل من لجنتي التدقيق والمخاطر والتطوير والتحسين.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير نموذج صحي أكثر جاهزية واستدامة، مضيفاً: «نعمل على توسيع نطاق التحول الرقمي، وتعزيز الاستخدام الفعال للبيانات، بما يدعم جاهزية القطاع الصحي ويواكب أولويات دولة الإمارات في بناء منظومة صحية مرنة وعالية الكفاءة.

وقد شهد عام 2025 تقدماً لافتاً في مؤشرات الأداء المؤسسي وتحقيق مشاريعنا التطويرية».

وأشار إلى أن المؤسسة تواصل ترسيخ ممارسات الحوكمة الفعالة وتعزيز مواءمة الخطط التشغيلية مع مستهدفات المرحلة المقبلة، وقال: «نفخر بالإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال العام، ومن بينها حصولها مؤخراً على جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أربع جوائز من الاتحاد الدولي للمستشفيات، وهي محطات تعكس استمرار التطور في منظومة العمل المؤسسي وقدرة المؤسسة على تقديم نموذج صحي إقليمي رائد».

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقارير اللجان المتخصصة.