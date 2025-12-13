مستشفى الفجيرة يكرم 30 جهة و17 مورداً و200 موظف

نظم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الحفل السنوي لتكريم الشركاء والموردين والموظفين المتميزين، في فعالية هدفت إلى إبراز أثر التعاون بين مختلف الأطراف في تطوير منظومة العمل الصحي، ورفع الجاهزية التشغيلية، ودعم الأهداف الاستراتيجية للمستشفى والمؤسسة.

وكرم المستشفى 30 جهة محلية واتحادية، و17 مورداً أسهموا في ضمان استمرارية الإمدادات الطبية، وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد والالتزام بالمعايير التشغيلية، إلى جانب تكريم 200 موظف من الكادرين الطبي والإداري، في خطوة تعكس حرص المستشفى على تعزيز ثقافة التميز والاعتراف بدور الكفاءات في تحسين تجربة المرضى والمتعاملين.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن التكريم يمثل جزءاً من رؤية المؤسسة في بناء منظومة صحية تعمل بتكامل وثقة، مشيراً إلى أن هذا النهج يسهم في رفع جاهزية المنشآت الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى والمتعاملين، وأوضح أن التكريم يمثل رسالة تقدير للجهود المبذولة، وفي الوقت ذاته يعكس التزام المؤسسة بتعميق شراكاتها مع الجهات الداعمة، وتعزيز التعاون كركيزة للنجاح المؤسسي.

وتضمنت الفعالية جلسة خاصة حول تطبيقات تصفير البيروقراطية في بيئات العمل الصحية، بما يعزز تبادل المعرفة بين الشركاء وتحويل هذه المفاهيم إلى ممارسات يومية، حيث أشار الدكتور الخديم إلى أن المؤسسة تعمل وفق نهج واضح لتطبيق مفهوم تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريعها، وتمكين الكوادر الطبية والإدارية من تقديم خدمات أكثر سرعة وسلاسة.