مستشفى الجليلة يقرع «جرس الأمل» احتفاءً بتعافي طفلة من السرطان

احتفل مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ«دبي الصحية»، بتعافي الطفلة أليكسيس أوشي البالغة من العمر خمس سنوات من ورم ويلمز، أحد الأورام السرطانية النادرة، التي تصيب الكلى لدى الأطفال، وذلك خلال أول احتفال من نوعه لـ«قرع الجرس» في المستشفى، والذي يرمز لانتهاء رحلة العلاج، وبدء مرحلة جديدة من التعافي والأمل.

وشكلت هذه اللحظة محطة فارقة في رحلتها العلاجية، التي امتدت تسعة أشهر، بدأت بتشخيص إصابة أليكسيس بورم متقدم امتد إلى الرئتين، قبل أن تخوض برنامجاً علاجياً متكاملاً شمل العلاج الكيميائي والجراحة والعلاج الإشعاعي، بإشراف فريق متعدد التخصصات، يضم جراحي الأطفال وأطباء الأورام والمعالجين المختصين.

وقال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي لمجمع صحة المرأة والطفل في «دبي الصحية»: «يعكس تعافي الطفلة أليكسيس التزام «دبي الصحية» بتقديم رعاية متكاملة تتمحور حول الطفل، وتجمع بين العلاج والدعم النفسي والاجتماعي. ويبرز الدور الجوهري لفرقنا الطبية في تنسيق الجهود وتكامل الخبرات عبر مختلف مراحل العلاج، بما يجسد عهدنا: المريض أولاً».

وأضاف أن الخدمات الطبية التي تقدمها «دبي الصحية» ستظل ملتزمة بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية، مع الاستمرار في تطوير البرامج العلاجية والتأهيلية والنفسية، التي تساند المرضى وأسرهم منذ بداية رحلة العلاج وحتى لحظة الشفاء. ومنذ افتتاح قسم طب أورام الأطفال في أبريل 2023 تمكن أكثر من 60 طفلاً من إتمام علاجهم بنجاح، ما يعكس تفاني الفرق الطبية، وأثر البرامج المقدمة.

من جانبه قال الدكتور ديرموت ميرفي، استشاري أورام الأطفال في «دبي الصحية»: «تمثل قصة الطفلة أليكسيس الأمل والعزيمة والإصرار، وتؤكد أن مواجهة المرض بالإرادة والدعم والرعاية المتكاملة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية».

وأضاف: «استدعت رعاية أليكسيس تكاتف جهود فريق من المختصين، لضمان حصول الطفلة على أفضل رعاية ممكنة، وهو نهج يعكس التزامنا الدائم بوضع صحة الطفل واحتياجاته في مقدمة أولوياتنا».

وعبّرت والدة أليكسيس، جيل ديميلو عن سعادتها قائلة: «كان صوت الجرس لحظة لا تُنسى بالنسبة لنا، فهو بداية مرحلة جديدة أكثر إشراقاً وأملاً. نشكر فريق مستشفى الجليلة للأطفال، الذي رافقنا في كل خطوة من رحلة العلاج، على الدعم والرعاية اللذين شكلا مصدر إلهام لنا».

يعد تقليد «قرع الجرس»، الذي تتبناه العديد من المستشفيات حول العالم، رمزاً للتغلب على مرض السرطان، ويمنح الأطفال وعائلاتهم والفرق الطبية لحظات مليئة بالفرح والسعادة، بداية لفصل جديد في حياة المريض.