«الصحة»: ندوة زراعة الأعضاء في دول الخليج ترسم ملامح منظومة موحدة

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ندوة «زراعة الأعضاء لدول مجلس التعاون الخليجي» في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، بالتعاون مع شركة «TransMedics» العالمية.

وتأتي الندوة في إطار جهود الوزارة لتطوير البرنامج الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة «حياة»، وبناء منظومة مستدامة، تعتمد على التشريعات الموحدة، والبنية التحتية الرقمية الحديثة، وتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

حضر الندوة الدكتور أمين الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمشرف على البرنامج والدكتور وليد حسنين الرئيس والمدير التنفيذي لدى «TransMedics»، والدكتور علي العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء البشرية والدكتورة ماريا غوميز مديرة المركز الوطني للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وممثلون عن الجهات الصحية بالدولة والمستشفيات الحكومية والخاصة المعتمدة في عملية زراعة الأعضاء.

وأكدت الجلسات على أهمية توحيد المعايير الطبية والإجرائية، وتطوير آليات تبادل البيانات والخبرات، لضمان سرعة الاستجابة لحالات الزراعة العاجلة، وتعزيز كفاءة الاستفادة من الأعضاء المتبرع بها.

كما ناقش المشاركون إمكانية إنشاء سجل خليجي مشترك للمتبرعين والمرضى، وربط مراكز الزراعة بشبكة رقمية موحدة، تتيح التنسيق بين الفرق الطبية على مستوى دول الخليج.