«نيويورك أبوظبي» تبتكر تقنية تسرّع علاج السرطان

نجح باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي في تطوير أداة بسيطة ومنخفضة الكلفة تسمى «سفيرومايتريكس»، بهدف زراعة نماذج الأورام وتجميدها وتخزينها لاختبار علاجات ضد السرطان.

وتعتمد الأداة على ورق ترشيح مصمم خصوصاً لدعم نمو كتل الأورام بطريقة محكمة وقابلة للتكرار. وعلى عكس الأساليب التقليدية التي عادة ما تكون مكلفة ومعقدة ولا يمكن حفظها لمدة طويلة، توفر هذه الأداة للباحثين وسيلة لتخزين مجموعة ضخمة من نماذج الأورام الجاهزة للاستخدام فيمكن رفع حرارتها واختبارها وقت الحاجة.

يقود الفريق الذي أجرى الدراسة الدكتور محمد قسايمة، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والهندسة الحيوية، مع المؤلف الأول الباحث المشارك الدكتور أيوب كلية وزملائه في مختبر الموائع الدقيقة والأجهزة المصغرة المتطورة في جامعة نيويورك أبوظبي (AMMLab).

وقال الدكتور محمد: «تمثل هذه التقنية خطوة مهمة في أبحاث السرطان. فللأداة هيكل قائم على الألياف التي تشكل بيئة متوافقة حيوياً مع الخلايا، ما يسمح لنماذج الأورام بالتطور مثل الأورام السرطانية الحقيقية. إن تخزين هذه النماذج للاستخدام طويل الأمد قد يسهم في تسريع مرحلة الاختبارات ما قبل السريرية، ويقلل الاعتماد على النماذج الحيوانية، ويفتح آفاقاً جديدة للأبحاث الموجهة نحو المرضى».

واختبر الفريق تأثير أدوية العلاج الكيميائي المتوفرة على نماذج أورام الدماغ المزروعة في الأداة المبتكرة، التي استجابت بشكل مشابه لاستجابة الأورام في أجسام المرضى، ما يشير إلى إمكانية تطوير أنظمة قابلة للتكرار وواقعية وقابلة للتوسع لاختبار الأدوية بناء على التقنية الجديدة.

وقال الدكتور أيوب: «حرصنا على تصميم منصة بسيطة وموثوقة وميسورة الكلفة، لمعالجة ما يمثل عنق الزجاجة في عملية تطوير علاجات السرطان، ومن خلال تصميم ورق الترشيح لاستزراع الأورام، يمكننا زراعة النماذج وتجميدها وإعادة استخدامها في تجارب متعددة».