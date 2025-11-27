المستشفى الأمريكي دبي يجري أول جراحة روبوتية بتقنية "دافنشي إس بي" في الشرق الأوسط

أعلن المستشفى الأمريكي دبي عن تحقيق إنجاز طبي جديد، بعد نجاحه في إجراء أول جراحة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط باستخدام نظام الجراحة الروبوتية المتطور "دافنشي إس بي - da Vinci SP®️" (الشق الواحد).

ويُعد نظام "دافنشي إس بي" منظومة جراحية روبوتية تعتمد على منفذ واحد، حيث تُنفّذ الجراحة عبر شق أو فتحة واحدة فقط. وبفضل تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد المتقدمة، يوفّر النظام دقة غير مسبوقة ويُقلّل من مدى التدخل الجراحي، مما يتيح للجراحين توسيع قدراتهم وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والدقة. ويسهم هذا النظام في الحفاظ على الأنسجة السليمة، ويدعم تعافي المرضى بشكل أسرع، وتخفيف الألم، والحد من الندوب، بما يعزز من جودة حياة المرضى.

ويُعد مركز التميّز للجراحة الروبوتية (COERS)، التابع للمستشفى الأمريكي دبي، أول منشأة رعاية صحية خاصة في منطقة الشرق الأوسط تحصل على اعتماد "مؤسسة المراجعة الجراحية - SRC" في الولايات المتحدة. وبصفته مركزاً إقليمياً للجراحة الروبوتية، يكرّس المستشفى جهوده لابتكار أحدث الإجراءات وتوفير التدريب المتقدم، بما يمكّن الجراحين في الشرق الأوسط من تعزيز خبراتهم، وتطوير مهاراتهم، ورفع المعايير الجراحية، وضمان حصول المرضى في جميع أنحاء المنطقة على رعاية صحية عالمية المستوى.

ويأتي هذا الإنجاز الجديد بإجراء جراحة "دافنشي إس بي - da Vinci SP®️" (الشق الواحد) ليعزّز سجل المستشفى الأمريكي دبي كأول منشأة في المنطقة تتبنى أحدث تقنيات الرعاية الطبية وتطوّرها، مواصلة وضع معايير جديدة للابتكار والتميّز في مجال الرعاية الصحية. وبفضل التزام وكفاءة فرقه الجراحية والسريرية، إلى جانب قيادة استشرافية متقدمة، يواصل المستشفى الأمريكي دبي دوره الريادي في رسم ملامح مستقبل الطب الحديث.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: "يمثل إدخال أول جراحة باستخدام نظام المتطور ‘دافنشي إس بي’ في الشرق الأوسط محطة مهمة في مسيرتنا لتوفير أحدث التقنيات الطبية العالمية للمنطقة. لطالما كان المستشفى الأمريكي دبي سبّاقاً ورائداً في تبني الابتكارات التي تُحسّن جودة النتائج وتشكّل مستقبل الطب. وبصفتنا مركزاً تدريبياً للجراحين من مختلف دول المنطقة، نفخر بوضع معايير جديدة تعود بالفائدة على مرضانا والمجتمع الطبي ككل."

من جانبه، قال الدكتور حاتم موسى، رئيس قسم الجراحة العامة ومدير مركز التميّز للجراحة الروبوتية في المستشفى الأمريكي دبي: "يسلط هذا الإجراء الجراحي البارز الضوء على رسالتنا في تشكيل مستقبل الجراحة الروبوتية في الشرق الأوسط. يُعد نظام ‘دافنشي إس بي’ إضافة نوعية تعزز قدراتنا في تحقيق نتائج فائقة ومتميزة وتوسيع نطاق الجراحات طفيفة التوغل. وبصفتنا مركزاً إقليمياً للتدريب، يواصل المستشفى الأمريكي دبي قيادة التغيير وتمكين الجراحين والارتقاء بالمعايير في جميع أنحاء المنطقة".