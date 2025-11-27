«الإمارات الصحية» تنظم الملتقى الثاني لنقل المعرفة

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الملتقى الثاني لنقل المعرفة تحت شعار «نتشارك المعرفة لنصنع المستقبل»، حيث جمعت نخبة من الخبراء والمتخصصين في مركز التدريب والتطوير التابع لها لمناقشة آخر التطورات في صحة القلب والأوعية الدموية وعمليات الأيض.

وأكدت الدكتورة نور المهيري، مدير إدارة الصحة النفسية ومدير مكتب الأطباء الزائرين في المؤسسة، أن الملتقى يشكل خطوة استراتيجية ضمن جهود المؤسسة لرفع جاهزية الكوادر الصحية في واحد من أكثر التخصصات ارتباطاً بجودة الحياة وصحة المجتمع، مشيرة إلى أن التطور المتسارع في مجالي طب القلب والتمثيل الغذائي يتطلب اعتماد ممارسات مبنية على الأدلة العلمية وتمكين الكفاءات من أدوات المعرفة الحديثة، بما يعزز قدرة منظومة الرعاية الصحية على مواكبة المتغيرات العالمية ورفع كفاءتها التشغيلية.

من جانبه، أوضح الدكتور عارف النورياني، مدير مستشفى القاسمي بالشارقة ورئيس الملتقى، أن أمراض القلب والاضطرابات الأيضية تشهد تطوراً متواصلاً على مستوى الأدلة السريرية والتقنيات العلاجية، وهو ما يجعل تبادل المعرفة وتكامل التخصصات أمراً مهماً للارتقاء بالممارسات السريرية.