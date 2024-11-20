مجلس إدارة حي جواهر بوسطن الطبي يعقد اجتماعه الأول

برئاسة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة "بيئة" عُقد اليوم بمقر شركة " بيئة " الرئيسي الاجتماع الأول لمجلس إدارة مشروع حي جواهر بوسطن الطبي الذي يجري تطويره بالتعاون مع شبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام ومعهد دانا - فاربر لعلاج السرطان.

واستهل الحضور الاجتماع بالاستماع إلى كلمة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، سلطت فيها الضوء على أهمية حي جواهر بوسطن الطبي بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية بالشارقة والإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

واستعرض المجلس التقدم الذي شهده المشروع حتى تاريخه، بما في ذلك أطر الحوكمة ورؤية المشروع وورش العمل الاستشارية المُنجزة، بالإضافة إلى تعيين مهندس معماري لتصميم المشروع.

كما ناقش المجلس مشهد قطاع الرعاية الصحية الحالي والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز توفر الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، بدءاً من تقديم الرعاية الطبية الطارئة المتخصصة والرعاية الوقائية وصولاً إلى الابتكارات والعلاجات الحديثة للسرطان والأمراض المزمنة، والتي تسهم في تحسين حالة المرضى.

وفي ختام الإجتماع التقى أعضاء المجلس سعادة مارتينا سترونج، السفيرة الأميركية لدى الدولة بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين في "بيئة" وشبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام لمناقشة المشاريع المميزة التي تسهم في تعزيز أواصر التعاون ضمن مجالات الاهتمام المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات.

وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة "بيئة" إن الاجتماع يمثل اليوم مناسبة مهمة بالنسبة لمشروع حي جواهر بوسطن الطبي إذ تم الإعلان عن أسماء أعضاء مجلس إدارة المشروع كذلك ساهمت زيارة السفيرة سترونج في إثراء نقاشات المجلس وأتاحت لنا فرصة لاستكشاف مجالات الاهتمام المشترك ومستقبل التعاون بين "بيئة" وشركائها في بوسطن بالولايات المتحدة.

وأضاف " نتطلع إلى التعرف على الأبحاث والابتكارات المتقدمة التي من شأنها أن تساعدنا بإرساء نظام صحي متطور في الشارقة وتعزيز مستويات التعاون مع مؤسسات طبية شهيرة في الولايات المتحدة بما في ذلك شركاء "بيئة" في مستشفيات ماس جنرال بريغهام ومعهد دانا-فاربر لعلاج السرطان.

يذكر أن الإعلان عن مشروع حي جواهر بوسطن الطبي تم رسمياً في مايو من العام الماضي بعد مباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام صحي متطور يواكب متطلبات المستقبل ويركز على رعاية المرضى كما يجمع بين خبرة "بيئة" في الاستدامة والتكنولوجيا وحلول جودة الحياة والمعرفة الطبية الواسعة التي تمتاز بها مستشفيات ماس جنرال بريغهام ومعهد دانا - فاربر لعلاج السرطان وينتقل المشروع إلى مرحلة التصميم بعد تأسيس مجلس الإدارة وعقد أولى اجتماعاته، بالتعاون مع كوكبة من أبرز المهندسين المعماريين على مستوى العالم.

من جانبه قال الدكتور ريموند و. ليو نائب رئيس شبكة مستشفيات ماس جنرال بريغهام إنه مع تشكيل مجلس الإدارة واختتام الاجتماع الأول يدخل مشروع منطقة جوهرة بوسطن الطبية مرحلة أخرى من التخطيط الاستراتيجي والتصميم وبالنيابة عن فريقنا في بوسطن ونقدم خبراتنا في ظل هذه الشراكة الواعدة مع "بيئة" والتي تنسجم مع الأهداف الطموحة لدولة الإمارات والممارسات الصحية المبتكرة لمؤسستيْ ماس جنرال برينغهام ومعهد دانا - فاربر للسرطان.