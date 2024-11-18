المنتدى الأول للبحوث السريرية يستكشف قدرات البحث والتجارب الصحية

نظم المركز الوطني للبحوث الصحية المنتدى الأول للبحوث السريرية بالتعاون والتنسيق مع شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الصحية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وذلك بهدف استكشاف وتطوير القدرات في مجالات البحوث والتجارب السريرية في مؤسسات الرعاية الصحية والأكاديمية الحكومية والخاصة بالدولة.

وشهد المنتدى تعاوناً استراتيجياً متميزاً بين الجهات الصحية بالدولة، حيث شاركت دائرة الصحة أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ودبي الصحية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية وعدد من شركات القطاع الخاص، في تجسيد للتكامل المؤسسي وتعزيز الشراكات في القطاع الصحي بالدولة.

وأثرى المنتدى حضور نخبة من الباحثين والعلماء في العلوم الطبية والصحية، ومشاركة عدد من الأكاديميين العاملين في مؤسسات التعليم العالي والمتخصصين في البحوث الصحية في الوزارات والهيئات والشركات الخاصة، والأطباء في برامج الدراسات العليا والتدريب الطبي، وطلاب الدراسات العليا في العلوم الصحية والطبية.

منظومة متكاملة

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار بناء منظومة متكاملة لتعزيز البحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي، حيث أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مطلع العام الجاري أول منصة للبحوث الصحية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، لتوفير البيانات الموثوقة عن البحوث الصحية المنشورة بصورة تفاعلية، ما يسهم في تمكين الباحثين والمؤسسات من تطوير الدراسات وخطط البحث والتطوير.

وركز المنتدى على استعراض القدرات في مجال البحوث السريرية المختلفة التدخلية أو الرصدية التي تتضمن كفاءات وخبرات الباحثين والإمكانات المتاحة بالمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات تقديم الرعاية الصحية والقطاع الخاص بالدولة، وتسليط الضوء على جهود الباحثين لعرض ومناقشة أبحاثهم الصحية والطبية وتعزيز التواصل بين الباحثين في الدولة وتشجيع التعاون بينهم لإجراء البحوث في المجالات السريرية المتخصصة.

البحوث الصحية

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، توجهات دولة الإمارات في إرساء بيئة داعمة للكفاءات الوطنية القادرة على إيجاد الحلول المبتكرة للأمراض، بما يعزز من تنافسية القطاع الصحي ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة، لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 في إرساء نظام صحي فعال ومستدام يواكب معايير الريادة في الابتكار العالمي.

وأشار إلى الدور المحوري للوزارة في دعم قدرات المركز الوطني للبحوث الصحية لتنفيذ هذه التوجهات الاستراتيجية للبحث والتطوير، إذ يسعى المركز الوطني للبحوث الصحية من خلال التنسيق والتعاون على تعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والعلمية ومقدمي الرعاية الصحية والقطاع الخاص. ويأتي هذا التوجه متوافقاً مع أهداف دولة الإمارات في تعزيز المكانة التنافسية للدولة في مؤشرات الابتكار البحثي الصحي.

تعزيز القدرات البحثية

كما أشار الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، في كلمته الافتتاحية، إلى أن تنظيم المنتدى يجسد رؤية الوزارة وتوجهاتها في تعزيز القدرات البحثية الصحية والطبية في الدولة، من خلال رعاية البحوث الصحية، وخاصة السريرية منها، للإسهام في تطوير الأبحاث والابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا الطبية، لإثراء المعرفة الطبية في مجتمع الإمارات، مضيفاً أن النمو المتسارع في البحوث الصحية بالدولة يشكل محركاً استراتيجياً لتطوير وتحسن الخدمات الصحية المستقبلية. وأكد أن هذا التقدم يدعم منظومة متكاملة للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، معتمداً على أحدث المؤشرات العالمية ومعايير الشفافية، ما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.

تطوير المهارات البحثية

وقال الدكتور خليل قائد، مدير المركز الوطني للبحوث الصحية: نسعى من خلال عقد هذا المنتدى إلى التعرف على واقع البحوث السريرية والقدرات لدى المؤسسات الصحية والبحثية، إضافة إلى مواكبة مستجدات البحوث العلمية الطبية، وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا الجانب للارتقاء باستراتيجيات البحث العلمي.

وأضاف أن المركز يتبنى استراتيجية متعددة المحاور لتطوير القدرات الوطنية في مجال البحوث الصحية، تشمل إنشاء بيئة محفزة للابتكار في مجال البحوث السريرية بالدولة ودعم المهارات وبناء الكفاءات، وتعزيز الثقافة البحثية وفق أرقى الممارسات العالمية، ما يسهم في تعزيز المكانة التنافسية للإمارات كدولة فاعلة في المشهد البحثي الصحي.

أوراق بحوث سريرية

وتناولت الأوراق البحثية التي شارك فيها الأكاديميون والباحثون العاملون في المؤسسات الأكاديمية وخدمات تقديم الرعاية الصحية الحكومية والخاصة في دولة الإمارات مواضيع تتعلق بمجالات البحوث السريرية المتنوعة، تركزت على سبيل المثال على أمراض السمنة والسكري والقلب والأوعية الدموية، وعلوم الوراثة، والأمراض المعدية والأمراض البيئية، والعلوم العصبية والصحة النفسية، إلى جانب مواضيع تتعلق بصحة المرأة والطفل والعلاجات المبتكرة للسرطان، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية.