مجلس شباب «كهرباء دبي» يزور أطفال مستشفى الجليلة

زار مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي، الأطفال المرضى في مستشفى الجليلة لزرع الفرحة والسعادة على وجوه الأطفال ورفع معنوياتهم، وقدم المتطوعون الشباب الهدايا للأطفال، وشاركوهم التجارب التفاعلية لتعزيز التواصل المجتمعي والروابط المشتركة.

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع «عام المجتمع» وأجندة دبي الاجتماعية 33، وتوجيهات الإدارة العليا في الهيئة، نعمل على إطلاق المبادرات والفعاليات التي تتيح لشباب الهيئة الإسهام الفاعل في المجتمع والمشاركة في العمل التطوعي، بما يجسد قيم العطاء والخير والتعاطف، ويوطد أواصر مجتمع دبي النبيل والمتلاحم والنابض بالحياة. ويحرص المجلس على دعم المسؤولية المجتمعية للهيئة ودفع جهودها لترسيخ ثقافة العمل التطوعي بين موظفيها».

وأعرب أعضاء مجلس الشباب المشاركون في الزيارة عن شكرهم للهيئة لإتاحة المجال أمامهم لخوض تجربة إنسانية عميقة والمشاركة في مبادرات فعالة قادرة على إحداث تأثير إيجابي كبير في المجتمع.

ومنذ أكتوبر 2019 وحتى نهاية ديسمبر 2024، نظم مجلس شباب الهيئة 74 فعالية، و23 محاضرة توعوية، و7 رحلات تثقيفية وزيارات ميدانية، وشارك في 11 منتديات ومؤتمرات عالمية، كما تم انتداب مجموعة من أعضاء المجلس في 4 من البرامج الوطنية والعالمية خلال عامي 2023 و2024. إلى جانب ذلك، أطلق المجلس العديد من المبادرات، وأكثر من 10 منصات اتصال لدعم جسور التواصل بينه وبين موظفي الهيئة من الشباب.

وفي الربع الأول من عام 2025، عمل المجلس على مبادرات منوعة منها مشاركة أعضاء مجلس شباب الهيئة في صياغة وثيقة «قيم شباب دبي» بعنوان «قيمي مستقبلي» الهادفة إلى ترسيخ منظومة القيم التي تعزز دور الشباب في مسيرة التنمية المستدامة. كما شاركت رئيسة المجلس في جلسات نقاشية نظمتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ضمن منصة «شباب من أجل الاستدامة»، التي تهدف إلى تمكين الجيل القادم من قادة الاستدامة.

وركزت الجلسات على أهمية استراتيجيات تمكين الشباب في قطاع الطاقة المتجددة والاستدامة. إضافة إلى ذلك، نظم المجلس رحلة تفاعلية إلى حديقة مشرف لتعزيز مفهوم «الحياة المستدامة» وتشجيع الشباب على تبني نمط حياة صحي ورياضي.