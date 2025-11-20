نهيان بن مبارك: الرعاية الصحية في الإمارات ركيزة لقوة المجتمع وازدهاره

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات النسخة الرابعة من قمة فوربس الشرق الأوسط «قادة الرعاية الصحية» التي انطلقت في أبوظبي لمدة يومين، بالشراكة مع مجموعة بيورهيلث، تحت شعار «المجتمع في صميم الابتكار الصحي».

وفي كلمته الرئيسية، أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن الإمارات ترى في قطاع الرعاية الصحية ركيزة أساسية لقوة المجتمع وازدهاره، وأن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تضع صحة الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، موضحاً أن القيادة الرشيدة تعمل على تعزيز الابتكار وبناء شراكات عالمية لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للتميز الصحي.

وأشار معاليه إلى أن الطب الحديث أصبح علماً قائماً على البيانات بفضل التطورات المتسارعة في المعلوماتية الحيوية، والقدرات الحسابية، والعلوم الجزيئية، وأن التقنيات المتقدمة في النانو، والعلاج الجيني، والطب الدقيق، تُحدث ثورة شاملة في الوقاية والتشخيص والعلاج، وتسهم في رفع جودة الحياة وإطالة الأعمار.