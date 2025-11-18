4 جوائز لـ«الإمارات الصحية» من الاتحاد الدولي للمستشفيات

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إنجازاً جديداً يعزز حضورها في قطاع الرعاية الصحية العالمي، بتتويجها بأربع جوائز مرموقة ضمن فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات 2025، الذي عُقد في جنيف بسويسرا من 10 إلى 13 نوفمبر الجاري، ليصل رصيدها من جوائز الاتحاد منذ عام 2021 إلى 30 جائزة.

تميز

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن هذا التميز العالمي يأتي ثمرة الرؤية الطموحة للمؤسسة في ترسيخ نموذج صحي متقدم قائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جودة الخدمات، ورفع كفاءة الأنظمة الصحية، بما يضمن الارتقاء بتجربة المرضى وتحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن الفوز يعكس جهود الكوادر الوطنية والكفاءات الصحية التي تسهم في تعزيز حضور الدولة على خريطة التميز الصحي العالمي.

وأكد الدكتور عبدالعزيز الزرعوني، المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة في المؤسسة، أن هذا الفوز يعكس نجاح المؤسسة في ترسيخ ثقافة العمل المؤسسي القائم على الإبداع والمسؤولية، ويجسد التزامها المستمر بالارتقاء بالخدمات وتطوير نماذج عمل مبتكرة تعزز جودة الرعاية.

وشهدت دورة هذا العام منافسة أكثر من 700 مشروع مقدّم من مستشفيات ومؤسسات صحية رائدة من 38 دولة حول العالم، حيث فازت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بالفئة الذهبية من جائزة ماستركارد للتميز التشغيلي في المستشفيات عن مشروعها الريادي «مستشار مكافحة الجلطات الوريدية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، كما نال مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع للمؤسسة، جائزة الجمعية الأمريكية للمستشفيات للتميز في جودة حياة العاملين في الرعاية الصحية، في حين حصل مستشفى الفجيرة على شهادة تشريفية عن فئة تسريع استدامة المستشفيات من مركز جنيف للاستدامة.

برنامج

وكانت المؤسسة حاضرة بقوة في البرنامج العلمي للمؤتمر، حيث شاركت بستة عروض تقديمية سلّطت الضوء على أبرز مشاريعها الابتكارية وخدماتها الصحية المتقدمة، وقدمت من خلالها خبراتها العملية ومعارف كوادرها في مجالات القيادة والابتكار والذكاء الاصطناعي والاستدامة.

كما شاركت المؤسسة بأربعة بوسترات علمية، حصد أحدها جائزة أفضل بوستر في فئة المسارات الإكلينيكية عن ورقة عمل بعنوان «تحسين رعاية أمراض الأمعاء الالتهابية في دولة الإمارات»، تقديراً لجهود المؤسسة في تطوير وتطبيق النماذج الإكلينيكية المبنية على الأدلة.

وبرز حضور كوادر المؤسسة بشكل لافت في فعاليات المؤتمر، حيث قدّم عدد من خبرائها إسهامات محورية كمتحدثين رئيسيين في الجلسات الحوارية والمحاضرات وورش العمل، في تأكيد واضح على المكانة العلمية الرفيعة التي تحظى بها المؤسسة على المستوى العالمي.