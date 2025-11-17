مؤتمر مستجدات نقل الدم في أبوظبي يوصي بدعم الابتكار والأبحاث

أوصى مؤتمر مستجدات نقل الدم بمواصلة دعم الابتكار في مجال نقل الدم، وتعزيز الدراسات والأبحاث حول الدم البديل والتقنيات الرقمية لتحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي بين المراكز والمستشفيات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.

جاء ذلك في ختام المؤتمر أول من أمس في أبوظبي، وسط مشاركة واسعة من الأطباء والمتخصصين في طب نقل الدم والمختبرات والممارسات السريرية من الولايات المتحدة وكندا واليابان ودول مجلس التعاون الخليجي، وبدعم من جمعية الإمارات الطبية (EMA).

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسات نقاشية تناولت تطورات معالجة دم المتبرعين لجعله أكثر أماناً، وإدخال المزيد من فحوص الأمراض المعدية مثل فحص الملاريا، وأحدث إرشادات نقل الدم، بما في ذلك التحديثات المخصّصة لمرضى فقر الدم المنجلي والثلاسيميا، إضافة إلى آليات الجاهزية للاستجابة في حالات الحوادث الجماعية، وقواعد بيانات المتبرعين.

وقالت الدكتورة إيمان الزعابي، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري في مدينة شخبوط الطبية رئيسة المؤتمر، إن انعقاد المؤتمر هذا العام جاء في ظل التطورات الكبيرة في مجال التقنيات الذكية والابتكارات الحديثة في نقل الدم ومثَّل منصة لاستعراض أحدث المستجدات العلمية، وأتاح تبادل الخبرات المختلفة ولا سيما في ما يتعلق بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحسين تجربة المتعاملين.

واستعرضت الدكتورة مي ياسين رؤوف، استشاري علم الأمراض مدير مركز دبي للتبرع بالدم في «دبي الصحية»، التطبيقات الذكية في مجال نقل الدم، وأكدت أن هذه التقنيات تسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين وأن الحلول الرقمية تقلل وقت الانتظار والتكلفة، وتضمن سلامة نقل الدم، وتعزز ثقة وسعادة المتبرعين والمستفيدين على حد سواء.

وأشارت إلى تطبيق «دمي» الخاص بالهواتف النقالة، والذي يعكس خبرة مركز دبي للتبرع بالدم في إدخال الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية، وأوضحت أن التطبيق يتيح للمتبرعين قراءة الإرشادات والمعلومات عن التبرع، وإجراء الاستبانات التي تشمل نحو 43 سؤالاً، والاطلاع على سجلاتهم السابقة، ومعرفة الأوقات المناسبة للتبرع في المرات القادمة، لافتة إلى أن هذه الخدمة الرقمية تضمن التواصل المستمر مع المتبرعين، وتقلل الوقت الذي يقضونه داخل المركز، وترفع من جودة الخدمة وتقلل الأخطاء الطبية وتوثيق المعلومات، ما يوفر وقتاً أكبر للعاملين للتركيز على الخدمات التقنية.

وتطرقت إلى منصة «وتين» الإلكترونية، التي تربط مركز دبي للتبرع بالدم بجميع المستشفيات المرخصة وتشمل 47 مستشفى خاصاً و6 مستشفيات حكومية في «دبي الصحية».