4000 خبير في طب الأمراض الجلدية بانطلاق «ميدام 2024» بدبي

انطلقت صباح أمس أعمال المؤتمر الدولي التاسع للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل «ميدام 2024» التجمع الأكبر والأكثر شمولاً للمتخصصين الدوليين في طب الأمراض الجلدية، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في إطار تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة لمؤتمرات الرعاية الصحية العالمية وتبادل الخبرات، مما يعزز دور المنطقة في تقدم علوم وممارسات طب الأمراض الجلدية.

ويشارك في المؤتمر 4000 خبير، كما ستقام 275 محاضرة، واستضافة أكبر تجمع لرؤساء جمعيات الأمراض الجلدية من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك رئيس الأكاديمية الأمريكية لجمعية الأمراض الجلدية (AAD)، رئيس الرابطة الدولية لجمعيات الأمراض الجلدية (ILDS)، رئيس الجمعية الدولية للأمراض الجلدية (ISD)، رئيس الكلية الملكية للأطباء في المملكة المتحدة، رئيس الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، رئيس جمعية الأطباء الكوريين للأمراض الجلدية، ورئيس التحالف الوطني لأطباء الأمراض الجلدية والتجميل الروس وغيرهم.

شهدت فاعليات اليوم الأول للمؤتمر كلمة ترحيبية ألقاها الدكتور خالد النعيمي، بالإضافة إلى كلمة نادر النقيب، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وممثل منظمة الصحة العالمية، تلاها كلمة الدكتور البروفيسور منذر لطيف، وتم تسليم جائزة الرواد للبروفيسورة مي حسين السماحي، رئيس جمعية الأمراض الجلدية النسائية المصرية، احتفالاً بإنجازاتها ومساهماتها في مجال الأمراض الجلدية.

كم انعقدت الجمعية العمومية في اليوم الأول للمؤتمر، وتم استعراض توصيات مؤتمر العام الماضي، بما في ذلك الشراكات المؤثرة والجهود الإنسانية، وكان الإنجاز البارز هو دعم «ميدام» للعلاجات التي تقدمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السودان، مما يعكس التزام المؤتمر بتطوير رعاية الأمراض الجلدية في المناطق المحرومة ودعم النوايا الحسنة الدولية.

وقال الدكتور خالد النعيمي، رئيس مؤتمر وجمعية ميدام: «إن استضافة ميدام 2024 في دبي يؤكد التزام دبي بدعم التقدم العالمي في مجال الرعاية الصحية والأمراض الجلدية، حيث يمثل لحظة محورية لمجتمع الأمراض الجلدية العالمي».

وقال الدكتور سعد الصغير، الأمين العام وأمين الصندوق ورئيس اللجنة التنفيذية لـ«ميدام 2024»: «يعتبر المؤتمر شهادة على التزامنا المشترك بتطوير علوم الأمراض الجلدية، وتحسين نتائج المرضى، وتعزيز الشراكات المؤثرة التي ستشكل مستقبل مجالنا، ويشرفنا استضافة هذا التجمع التاريخي في دبي ونتطلع إلى استمرار نهج القيمة المضافة بينما نعمل على تطور هذا المؤتمر».