مؤسسة حمدان بن راشد تعلن انتهاء الفرز وانطلاق التحكيم للجوائز الطبية والتربوية

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، انتهاء عمليات فرز طلبات المتقدمين للجوائز الطبية، التي تهدف إلى تكريم الإنجازات البارزة في مجال الرعاية الصحية، محلياً وإقليمياً.

وأوضح القائمون على الجوائز الطبية، أن الجائزة تلقت هذا العام 330 طلباً من 18 دولة، شملت كلاً من الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، ولبنان، ومصر، وعمان، والعراق، والهند، والكويت، والمملكة المتحدة، وقطر، والأردن، والكونغو، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وتونس، وسوريا، وغانا.

وتم نقل 261 طلباً بعد الفحص الأولي إلى مرحلة الفرز الإداري والفني التي تتضمن عملية التحقق من استيفاء الطلبات للشروط والمعايير؛ حيث أسفرت عن اختيار 161 طلباً مستوفياً للشروط، تمهيداً لمرحلة التحكيم التي بدأت يوم الاثنين الماضي وتستمر حتى 15 أكتوبر المقبل.

لجان

وتتم عمليات التحكيم من خلال لجان متخصصة تضم نخبة من الخبراء في المجال تعمل وفقاً لمعايير التقييم المحددة لكل فئة من فئات الجائزة.

وأكدت الدكتورة سلامة المهيري، مديرة إدارة التميز الطبي في المؤسسة، أهمية مرحلة تقييم وفرز الطلبات تمهيداً لمرحلة التحكيم، وقالت إن عمليات تقييم المشاركات تلتزم بأعلى المعايير بما يضمن شفافية وعدالة التقييم، ويعكس أهلية الفوز بجوائز التميز الطبي.

يذكر أن جوائز التميز الطبي تضم فئتين رئيستين، الأولى موجهة لدعم الإنجازات الصحية والبحثية في العالم العربي، وتضم الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي والجائزة العربية في العلوم الوراثية، فيما تهدف الفئة الثانية إلى إبراز وتقدير الجهود الاستثنائية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي، وجائزة الابتكار في القطاع الصحي، وجائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي.