«دبي الصحية» تستخدم الذكاء الاصطناعي لرعاية ومتابعة مرضى السكري عن بعد

واصلت «دبي الصحية» تحديث منظومتها وتقديم برامج ومبادرات مبتكرة ومستدامة تدعم إدارة مرض السكري والحد من مضاعفاته، أبرزها تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في رعاية ومتابعة المرضى عن بعد على مدار الساعة، وقياس مستويات السكر في الدم، إضافة إلى دمج العلاج النفسي والدوائي ضمن استراتيجيتها المتكاملة لعلاج الأمراض المزمنة، وتقديم برامج توعية شاملة تستهدف المرضى وذويهم حول سبل السيطرة على المرض من خلال اتباع نمط حياة صحي.

وتشمل مبادرات «دبي الصحية»، برنامجاً للكشف المبكر عن مرض السكري، بهدف تحديد الحالات الجديدة في مراحلها الأولى، والتدخل السريع لتجنب تطوره، فضلاً عن توفير خطة شاملة لرعايتهم في كافة مستشفياتها ومراكزها الطبية، من خلال فريق متكامل متعدد التخصصات، يعمل بروح الفريق الواحد لتوفير خطة علاجية تناسب كل مريض.

وتحرص «دبي الصحية» على استقطاب الأدوية والعلاجات المبتكرة الأحدث عالمياً، ودعم تطوير الأبحاث العلمية التي تسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة لهم وتطوير استراتيجيات علاجية مبنية على الأدلة العلمية، ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على الرعاية والاكتشاف، تماشياً مع القيمة الأساسية لها «المريض أولاً».

واحتفت «دبي الصحية» باليوم العالمي للسكري الذي يوافق الـ14 من نوفمبر من كل عام، من خلال تنفيذ مجموعة من الفعاليات والبرامج التوعوية والتثقيفية، التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع حول المرض، وسبل الوقاية منه.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة منى تهلك، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، وضعت «دبي الصحية» مواجهة مرض السكري على رأس أولوياتها، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي حول مخاطره، والتأكيد على أهمية إجراء الفحوصات المبكرة للوقاية من المرض ومضاعفاته، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من المرض و معدلات الإصابة به.

وأكدت أن «دبي الصحية» تحرص على تعزيز الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي من خلال برامج التوعية ومبادرات الفحص المبكر، بهدف بناء مجتمع واع بحياة صحية، بما يتماشى مع أجندة دبي الاجتماعية 33، التي تستهدف الوصول إلى المنظومة الصحية الأكثر كفاءة وجودة ومواكبة لأفضل المستويات العالمية، من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية، وتطوير جودة الخدمات الصحية والوقائية والبدنية والنفسية.

وكرمت «دبي الصحية» فريقاً مكوناً من 12 طبيباً وممرضاً وإدارياً، من العاملين في مركز السكري، لإسهامهم في تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى على مدار 15 عاماً، بحضور كل من الدكتورة رجاء القرق، عضو مجلس إدارة دبي الصحية ورئيس اللجنة الإشرافية لمركز السكري الجديد، والدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لدبي الصحية.