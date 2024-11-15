«تداوي» تدشن مركزاً لعلاج التوحد والشلل الدماغي والتأخر النمائي للأطفال في دبي

دشنت مجموعة «تداوي» للرعاية الصحية بدبي، مركزاً للتدخل المبكر وتأهيل الأطفال، بالتعاون مع مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل، بهدف توفير الخدمات العلاجية للأطفال مصابي التوحد، ومتلازمة داون، والشلل الدماغي، وحالات صعوبات النطق والحركة، والمعرضين لخطر التأخر النمائي، وذلك في مقر مركز تداوي بمنطقة ديرة.

ووقّع مروان إبراهيم حاجي ناصر رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، وحازم فوزي مدير إدارة مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل، اتفاقية شراكة بين الجانبين لإدارة المركز.

وقال مروان حاجي ناصر: «إن المركز الجديد يقدم خدمات رعاية صحية نوعية، للأطفال الذين يعانون من التأخر الإنمائي، وذلك ضمن استراتيجية المجموعة الخاصة بالتوسع في تقديم الخدمات العلاجية في كافة التخصصات الطبية».

وأوضح قائلاً: «سيتم علاج بعض الحالات غير القادرة على تحمل نفقات العلاج، ضمن المبادرة الوقفية «تداوي بالرحمة تداوي» التي تنظمها مجموعة تداوي الصحية وتقدم خدمة فحص المرضى المعسرين وتقدم لهم العلاج مجاناً، يوم الجمعة من كل أسبوع».

من جهته، قال مدير إدارة مركز أسرتي للعلاج الطبيعي والتأهيل حازم فوزي: «إن المركز الجديد الذي تم افتتاحه في مركز تداوي بديرة سيقدم خدمات التأهيل للأطفال أصحاب الهمم، المعرضين لخطر التأخر النمائي، وحالات صعوبات التعلم والنطق والحركة، ومن لديهم مشكلات في التواصل، من خلال كادر من الأخصائيين المدربين».

وأضاف: «سيقدم المركز الجديد خدمات الكشف المبكر عن احتمالية الإعاقة أو الإصابة بأي من أعراض التأخر النمائي لدى الأطفال في الأعمار المبكرة»، مشيراً إلى أن الأخصائيين يتواجدون بالمركز على مدار 6 أيام أسبوعياً، ويقدمون برامج تأهيل شاملة للأطفال، ويوفرون الدعم اللازم لدمجهم في رياض الأطفال والمدارس.