«شخبوط الطبية» تطور مركز علاج الأمراض الالتهابية المعوية

بدأت مدينة الشيخ شخبوط الطبية استقبال مرضاها بمركزها المطوّر المخصص لعلاج الأمراض الالتهابية المعوية بعد تحديثه وتطويره بهدف تلبية احتياجاتهم وفق أعلى المعايير.

ويُعد المركز واحداً من أهم المرافق الطبية في دولة الإمارات بما يتضمنه من تقنيات علاجية متطورة توفر للمرضى تجربة شاملة ومتخصصة في مكان واحد ويحصل المرضى منذ أول زيارة على خطط علاجية مخصصة تلبي احتياجاتهم الفردية ويُعدّها فريق متعاون من الخبراء بما يضمن توفير جميع الخدمات الضرورية للمرضى في أول استشارة لهم.

ويقدم المركز نهجاً شاملاً لإدارة الحالات المرضية ويستفيد المرضى من نموذج رعاية متكامل يعتمد على خطط علاج فردية مبنية على الأدلة العلمية ويُعدّها فريق من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، ويلتقي المرضى في كل زيارة لهم للمركز مع استشاري متخصص وأخصائي تمريض سريري ومنسق العمليات التشغيلية إلى جانب دعم من أخصائي تغذية لتوجيههم بشأن الإدارة الفعّالة لاحتياجاتهم الغذائية. وتقديراً للتحديات الخاصة بالصحة النفسية الناتجة عن هذا المرض يوفر المركز طبيباً نفسياً سريرياً متخصصاً في دعم مرضى التهاب الأمعاء.

ويعتمد هذا النموذج في الرعاية الصحية على التعاون الوثيق مع متخصصين في مجالات أخرى مثل الروماتيزم والأمراض الجلدية وأمراض النساء والتوليد ما يضمن تقديم رعاية شاملة تغطي جميع الجوانب الصحية للمرضى.

وفيما يتعلق بالحالات الجراحية يضم المركز فريقاً من الخبراء المتخصصين في جراحة التهاب الأمعاء واستخدام أحدث التقنيات الجراحية المتطورة.

ويستفيد المرضى من العلاج الموجه لمرض التهاب الأمعاء إلى جانب برنامج متكامل للحفاظ على الصحة يشمل التطعيمات وفحوصات السرطان والمراقبة الاستباقية للأمراض ويعكس هذا النهج التزام مدينة الشيخ شخبوط الطبية بتقديم رعاية صحية شاملة عالية الجودة لكل مريض.