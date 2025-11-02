«دبي لخدمات الإسعاف» الأولى عالمياً في تحدي المهارات السريرية

حققت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إنجازاً عالمياً جديداً بفوزها بالمركز الأول في تحدي المهارات السريرية الدولي ضمن فئة العناية المتقدمة في الخدمات الطبية الطارئة، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 31 فريقاً إسعافياً من مختلف دول العالم، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض الخدمات الطبية الطارئة «إكسبو 2025».

وقال علوي الشيخ، مدير عام هيئة الصحة بدبي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن الإنجاز يرسخ مكانة دبي على خريطة التميز الدولي في مجال الخدمات الطبية الطارئة، مشيداً بالأداء المتفوق لأعضاء الفريق، معتبراً أن الفوز يمثل ثمرة الكفاءة الوطنية وروح العمل الجماعي والتزام المؤسسة برسالتها في إنقاذ الأرواح وتقديم خدمات طبية عالية الجودة.

وقال مشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: نفخر بهذا الإنجاز الدولي الذي يجمع بين التميز الميداني والبحثي، ويجسد رؤية دبي في الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من الريادة عالمياً، مضيفاً أن فوز فريقنا بالمركز الأول وتقديم أحد كوادرنا ورقة بحثية نوعية يؤكدان أن موظفينا يمثلون نموذج دبي في الابتكار والمعرفة.

وأضاف: الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس الريادة، وأن دعم القيادات البحثية والميدانية يعكس تطلعات رؤية دبي في إعداد كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً قادرة على الإبداع وصناعة الحلول في المجالات الصحية والإنسانية.

وشهد المؤتمر حضوراً علمياً متميزاً لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف تمثل في تقديم الدكتورة بشاير الرم ورقة بحثية تناولت رحلتها من العمل الميداني إلى البحث الأكاديمي، مركزةً على أهمية تعزيز الصحة النفسية للعاملين في مجال الإسعاف، وتطرقت الورقة إلى نتائج دراسة بحثية لمرحلة الدكتوراه حول توفير الدعم النفسي للمسعفين الميدانيين، مؤكدة ضرورة تبني المؤسسات الإسعافية لبرامج دعم نفسي تتوافق مع البيئة الثقافية والعملية في دولة الإمارات.

كما أبرزت الدراسة المبادئ الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند تصميم برامج الرعاية النفسية المؤسسية، مشيرة إلى أن الدعم النفسي بعد الحوادث الحرجة يلعب دوراً محورياً في تعزيز السلامة الذهنية للعاملين في الميدان، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات واستمرارية الأداء في بيئات عمل عالية التحدي.

وعن المشاركة بشكل عام، قال محجوب القفلي، رئيس بعثة المؤسسة: يضم وفدنا مجموعة من القيادات في جميع التخصصات الإدارية والميدانية للمشاركة في مؤتمر ومعرض الخدمات الطبية الطارئة إكسبو 2025، أحد أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في خدمات الطوارئ والإسعاف للمشاركة في الورش التعليمية والتدريبية المصاحبة للمعرض والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات الطب الطارئ وصولاً إلى نقل المعرفة للكادر الإداري والميداني في إسعاف دبي.



