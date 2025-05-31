«الإمارات الصحية» تناقش الارتقاء بجودة الخدمات

عقدت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الجلسة السابعة للمجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم، وذلك في «بيت الفلسفة» بإمارة الفجيرة.

حيث شكّلت الجلسة منصة تفاعلية ناقشت سبل الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة تجربة المتعاملين، بما يدعم توجهات المؤسسة نحو نظام صحي أكثر تكاملاً واستدامة، ويرسخ ثقافة الشراكة المجتمعية، ويعزز توافق الخدمات الصحية مع مستهدفات «نحن الإمارات» 2031.

وأكدت الدكتورة عائشة محمد سهيل، رئيس المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تعزيز صوت المريض باعتباره مكوّناً رئيسياً في عملية صنع القرار يشكّل اليوم أحد أركان التحول الاستراتيجي في قطاع الرعاية الصحية.

حيث تسعى المؤسسة إلى بناء نموذج متكامل يتجاوز تقديم الخدمة إلى تمكين المتعامل، والتفاعل معه كشريك في تطوير السياسات الصحية والارتقاء بجودة الحياة، مضيفة: «يشكل المجلس الاستشاري لممثلي المرضى وعائلاتهم ركيزة أساسية في هذه الرؤية، نظراً لدوره المحوري كمنصة وطنية تجسّد مفهوم الرعاية التشاركية لتحقيق مخرجات صحية أكثر استدامة».

واستُهلت أعمال المجلس بجولة في «بيت الفلسفة»، تلتها زيارة ميدانية إلى مركز الفصيل لتعزيز صحة الأسرة، حيث شاركوا في تقييم رحلة المتعامل ضمن خدمة «اطمئنان» للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، التي تعد نموذجاً وقائياً متقدماً يسهم في خفض معدلات الإصابة بالأمراض التي يمكن علاجها مبكراً من خلال الكشف الاستباقي والتدخل الوقائي.