"براكتو" تُطلق خدمة الوصول للمستشفيات والعيادات عبر الإنترنت في الإمارات

أعلنت منصة الرعاية الصحية "براكتو"، توفر خدماتها للبحث عن الأطباء المعتمدين والمستشفيات عبر الإنترنت في الإمارات.

وبات بإمكان الأفراد في أبوظبي ودبي والشارقة البحث في المواعيد المتاحة للأطباء المعتمدين وحجزها، والاطلاع على تقييمات آلاف المرضى لاتخاذ قرارات مدروسة تتعلق بصحتهم.

وتضم "براكتو"، التي تُعد إحدى منصات الرعاية الصحية الرقمية، أكثر من 31 ألف طبيب، وثلاثة آلاف منشأة رعاية صحية، وأكثر من 50 ألف مستخدم شهريًا يستخدمون منصة "براكتو" في دولة الإمارات.

وقال شاشانك ن. د. المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "براكتو"، إن الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في عالم اليوم، وخاصة في أسواق مثل دولة الإمارات، لا ينبغي أن يقتصر على أن يكون المريض حاضرًا بقرب مقدمي الرعاية، مشيرًا إلى أن: "تجربتنا أثبتت أن تقييمات المرضى مؤشر موثوق به يُمكّن المستخدمين من اتخاذ القرار". وأعرب عن سعادته بتوسعة نطاق المنصة لتشمل المستخدمين في دولة الإمارات، مؤكدًا أن الاستجابة الأولية "كانت إيجابية للغاية". وأضاف: "نبدي امتناننا للثقة التي أولانا إياها مقدمو الخدمات والمرضى، ونحن متحمسون لتوسعة نطاق جهودنا في سبيل دعم مزيد من المرضى حول العالم للحصول على نتائج أفضل في الرعاية الصحية".

وتُولي دبي التغطية التأمينية أهمية بالغة عند الحصول على الرعاية الصحية، وذلك بصفتها سوقًا تعتمد اعتمادًا كبيرًا على التأمين. لذلك تحظى "براكتو" ببيانات تأمينية على مستوى المؤسسات، وسوف تتيحها على مستوى الأطباء بنهاية الشهر، ما يُمكّن المرضى من اتخاذ قرارات علاجية أكثر استنارة.

وتتضمن قائمة أولى العيادات والمستشفيات التي تتعاون مع "براكتو"، عيادة "إي-كايا"، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، وعيادة "ميكريس" لطب الأسنان، وعيادة "سمايل أون" لطب الأسنان، ومستشفيات "كوينتينا".

وقال محمد أحمد، رئيس التسويق لدى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب، إن "براكتو" تحظى بسمعة طيبة في تقديم خدمات الوصول إلى الرعاية الصحية الموثوق بها، معربًا عن اعتقاده بأن هذه المنصة "سوف تتيح للمرضى طريقة أسهل وأكثر شفافية للعثور على مقدمي خدمات مرموقين والتواصل معهم. ويسعدنا أن نكون من أوائل مؤسسات الرعاية الصحية الموجودة عليها، لدعم وصول مجتمعاتنا إلى رعاية صحية محل ثقة".

ويأتي إطلاق منصة الرعاية الصحية "برانكو" في دولة الإمارات استكمالًا لتوسعة الشركة نطاق خدماتها عبر منصة لتشمل حاليًا أكثر من 50,000 مستخدم شهريًا في دولة الإمارات.