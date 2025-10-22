70 متحدثاً يستعرضون رؤاهم في قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلقت أمس في دبي «قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025»، والتي تقام أعمالها على مدار ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور ومشاركة أكثر من 4500 متخصص من حول العالم.

وافتتح أعمال القمة الدكتور علوي الشيخ علي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، يرافقه السفير الدكتور عبدالسلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس التنفيذي لقمة مستقبل الرعاية الصحية، وعدد من المسؤولين.

ويشارك في الحدث، ما يزيد على 50 علامة تجارية رائدة من أكثر من 20 دولة، وسيقدم 70 متحدثاً من الخبراء والمختصين برنامجاً علمياً متكاملاً يضم مسارين رئيسيين يشملان أكثر من 20 جلسة و50 محاضرة، مع اعتماد 17.25 ساعة من التعليم الطبي المستمر للمشاركين.

وتُقام القمة بالتوازي مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة (ARM) والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM)، ويُعدّ المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في دبي في نسخته العاشرة هذا العام محطة بارزة من خلال شراكته الاستراتيجية مع جمعية الأشعة في أمريكا الشمالية (RSNA)، مع استهداف الارتقاء بجودة رعاية المرضى.

وتشهد الدورة الـ 12 من المؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة 2025 (IFM) مشاركة 50 علامة تجارية رائدة في مجالات الصيدلة والرعاية الصحية، وأكثر من 45 متحدثاً وخبيراً دولياً وأكثر من 120 عرضاً للملصقات العلمية.

وفي هذه المناسبة، قال السفير الدكتور عبد السلام المدني: «تجمع قمة مستقبل الرعاية الصحية 2025، بالتوازي مع المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة (ARM) والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (IFM)، بين الابتكار والمعرفة والتقنيات الطبية الحديثة تحت سقف واحد.

ويتيح الحدث للأطباء والخبراء استكشاف أحدث الحلول، وتجربة التكنولوجيا المتقدِّمة، وبناء شراكات عالمية تعيد تصور مستقبل الرعاية الصحية من منظور شامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي، الطب التشخيصي، والتخصّصات الدقيقة في طب الأشعة وطب العائلة».

وأضاف: «تعكس هذه التجربة العلمية المتكاملة ريادة دولة الإمارات في مجال الرعاية الصحية وتعزيز الابتكار الطبي، وذلك في إطار عملنا لتحقيق تحسين جودة الرعاية الصحية، ودعم اتخاذ القرارات الطبية المبنية على الأدلة والبيانات».

وتتناول القمة مجموعة من الموضوعات المهمة، حيث تسلّط الضوء على أهمية خلق بيئة عمل نفسية صحية ومستدامة تعزّز من سلامة العاملين وإنتاجيتهم، إلى جانب مناقشة دور علم الجينوم في تعزيز الرفاهية وأثر الفحص الجيني قبل الزواج في الوقاية وتحسين جودة الحياة.

كما تتطرق إلى أبرز المستجدات في مجال الصحة النفسية في بيئة العمل وأحدث الممارسات المتبعة في عام 2025، إضافة إلى استعراض تجربة دبي في تطوير برنامج التبرّع بالأعضاء وزراعتها ضمن إطار تنظيمي وصحي متكامل.

كما تستعرض القمة تطور السياحة العلاجية في دبي والمنطقة، ودورها في تلبية توقعات المرضى وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للرعاية الصحية المتكاملة. ويناقش المشاركون بروتوكولات التطعيم في مرحلة ما بعد الجائحة، والحلول المبتكرة في مجال اللقاحات، وعلاج الإنفلونزا من خلال مراجعة التجارب السابقة والدروس المستفادة لتطوير استراتيجيات وقائية أكثر فاعلية في المستقبل.