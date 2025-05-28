«المستشفى الأمريكي» و«هارفرد للتعليم» يطلقان مبادرة لإعداد 100 قيادة إماراتية في القطاع الصحي

في خطوة تُجسّد الالتزام الفعلي بالاستثمار في الكفاءات الوطنية، أعلن المستشفى الأمريكي في دبي بالشراكة مع هارفرد للتعليم المؤسسي عن إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى إعداد 100 قيادة إماراتية شابة في مجال الإدارة الصحية.

وجرى الإعلان الرسمي وتوقيع الاتفاقية في متحف المستقبل، أحد أبرز رموز الابتكار في دبي، ما يعكس روح المبادرة التي ترتكز على الجمع بين الرؤية المستقبلية والتعليم العالمي والخبرة المحلية بحضور شريف بشارة الرئيس التنفيذي للمستشفى الأمريكي، وفيناي هيبار نائب الرئيس التنفيذي رئيس هارفارد للتعليم المؤسسي وعدد من المسؤولين لدى الطرفين.

وتمتد المبادرة على مدار تسعة أشهر، تبدأ ببرنامج أكاديمي مكثف لمدة ستة أشهر بالتعاون مع كلية هارفرد للصحة العامة، يُعقد حضورياً في دبي، ويتضمن محاضرات وورش عمل عالية المستوى في مجالات القيادة، الإدارة، السياسات الصحية، والتحول المؤسسي.

ويُستكمل البرنامج بتدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر داخل المستشفى الأمريكي، حيث يُوزَّع المشاركون على مختلف الأقسام الإدارية لاكتساب خبرات ميدانية واقعية تؤهلهم لقيادة مؤسسات الرعاية الصحية المستقبلية.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة المستشفى الأمريكي دبي: «حين وعدنا بالاستثمار في العقول الإماراتية، كنا نعني كل كلمة ومن متحف المستقبل، نطلق اليوم مبادرة نؤمن بأنها ستُسهم في تشكيل جيل جديد من القادة القادرين على إعادة تعريف مستقبل القطاع الصحي في الدولة».

من جانبه، صرّح فيناي هيبار نائب الرئيس التنفيذي، رئيس هارفارد للتعليم المؤسسي من هارفارد للتعليم المؤسسي قائلاً: «في هارفارد للتعليم المؤسسي، نؤمن بأهمية تطوير قادة يُسهمون في دفع العالم إلى الأمام. وتمثل شراكتنا مع المستشفى الأمريكي دبي مثالاً مُلهماً على ما يمكن أن يحققه التعاون بين المؤسسات التعليمية العالمية والمؤسسات الصحية الرائدة. نحن متحمسون لرؤية الأثر الإيجابي الذي ستُحدثه هذه المبادرة على مستقبل منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات».

وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها التي تجمع بين مؤسسة صحية خاصة وهارفرد للتعليم المؤسسي ضمن برنامج مخصص لتأهيل قيادات وطنية في مجال الإدارة الصحية، ما يعزز من مكانة دبي كمركز عالمي لتطوير المواهب والابتكار الصحي.