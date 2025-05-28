«الإمارات الصحية» تفوز بجائزة التألق العالمية

حققت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بإدارة الاتصال والتسويق، إنجازاً جديداً على الساحة الدولية بفوزها بجائزة التألق العالمية 2025 من الفئة الذهبية، وذلك ضمن إعلان نتائج الجائزة خلال حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن، والتي تعدّ من أرقى الجوائز العالمية التي تحتفي بالريادة والابتكار والنمو المستدام في العديد من المجالات، وقد نالت المؤسسة الجائزة ضمن فئة الاتصال والعلاقات العامة، في خطوة تعكس ريادتها في تطوير منظومة اتصال حكومي فعالة.

وأكد راشد آل علي، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن الفوز بهذه الجائزة العالمية المرموقة يمثل تتويجاً لنهج استراتيجي متكامل تقوده المؤسسة لتطوير منظومة اتصال مؤسسي مرنة وشاملة، مبنية على تحليل البيانات وتوظيف الابتكار في بناء المحتوى، بهدف بناء جسور تواصل مستدامة مع الجمهور، من خلال رسائل إعلامية مؤثرة تعزز الهوية المؤسسية وترسخ صورتها الإيجابية على المستويين المحلي والدولي.