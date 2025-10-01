8 عيادات طبية مجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

خصصت «القافلة الوردية»، التابعة لـ«جمعية أصدقاء مرضى السرطان»، 8 عيادات ثابتة لتوفير الفحوص الطبية السريرية، بهدف الكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلال فعاليات حملتها السنوية التي تنظمها في «أكتوبر الوردي»؛ الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تخصيص هذا العدد من العيادات الثابتة تجسيداً لالتزام القافلة الوردية بتقديم الفحوص الطبية المجانية، وتعزيز الوعي حول سرطان الثدي، وأهمية الكشف المبكر عنه، في دولة الإمارات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها.

وتتوزع العيادات الثابتة التابعة لـ«القافلة الوردية» في المدن الرئيسية من 1 حتى 31 أكتوبر 2025، بساعات عمل يومية من الرابعة حتى العاشرة مساءً، باستثناء عيادة خورفكان التي تستقبل الزوار من الساعة 10 صباحاً حتى 4 مساءً.

وتتمركز العيادات في واجهة المجاز المائية بالشارقة، ومشرف مول في أبوظبي، ومول العين في العين، بالإضافة إلى سيتي ووك في دبي، أم القيوين مول في أم القيوين، ورأس الخيمة مول في رأس الخيمة، ولولو مول في الفجيرة، ومستشفى خورفكان في خورفكان.