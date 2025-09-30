140 ألف مستفيد من برنامج «افحص» المدعوم بالتقنية

عزز مركز أبوظبي للصحة العامة ريادته في الطب الوقائي للقلب، عبر برنامج الفحص الدوري الشامل «افحص»، الذي يشكل نموذجاً متقدماً للطب الوقائي مدعوماً بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وذلك تزامناً مع يوم القلب العالمي.

وسجل «افحص» نمواً ملحوظاً، حيث استفاد أكثر من 140 ألف شخص من حزمة الفحوص المبكرة للقلب والأوعية الدموية منذ إطلاق البرنامج، محققاً بذلك زيادة بنسبة 40%، مقارنة بالعام الماضي، فيما يتيح البرنامج لحاملي بطاقة «ثقة» من عمر 18 إلى 75 عاماً إجراء الفحص مرة كل ثلاث سنوات، شاملة أهم المؤشرات الحيوية مثل ضغط الدم والكوليسترول والسكر التراكمي ووظائف الكلى ومؤشر كتلة الجسم.

وفي ضوء النتائج تحول الحالات التي تظهر عليها عوامل خطورة إلى الأطباء المختصين لتلقي العلاج والدعم المبكر، بما يسهم في تقليل المضاعفات وحماية حياة الأفراد.

وجرى توسيع نطاق برنامج «افحص» هذا العام، ليشمل فحوص الصحة الإنجابية للرجال والنساء من عمر 20 إلى 35 عاماً، واختبار الذاكرة لمن تجاوزوا سن الخمسين، بالإضافة إلى إدراج الفحص السريري للثدي في فئة عمرية أصغر تتراوح بين 20 و39 عاماً.

وقد تم إضافة فحوص متطورة للنظر عبر تصوير الشبكية واستشارة اختصاصيي العيون، إلى جانب فحوص مثل العد الدموي الشامل، ودعم الصحة النفسية للكشف المبكر عن القلق والاكتئاب، وتغذي نتائج هذه الفحوص سجلاً صحياً متكاملاً ولوحات ذكية للتنبؤ بالمخاطر، بما يتيح التدخل الوقائي بدقة وفاعلية.

وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: إن «يوم القلب العالمي» الذي يصادف 29 سبتمبر من كل عام، يسلط الضوء على أهمية تبني النهج الاستباقي لحماية صحة القلب.

مشيراً إلى أن أبوظبي تعمل على بناء نموذج صحي متكامل يعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر والتدخل المبكر، بما يضمن حياة أطول وأكثر صحة لأفراد المجتمع ويخفض معدلات الإصابة والوفيات المبكرة الناتجة عن أمراض القلب والشرايين.

وأكد أن هذا النموذج لا يقتصر على العلاج فقط، بل يرسخ الوقاية أسلوب حياة يومي، كما يركز المركز على ترسيخ أنماط حياة صحية من خلال مبادرات متكاملة في المدارس وأماكن العمل والمجتمع، تشمل التغذية السليمة، وممارسة النشاط البدني، وتعزيز الصحة النفسية، وإدارة الضغوط، إلى جانب التشجيع على الفحوص المبكرة، مستهدفة بذلك مختلف الفئات العمرية لترسيخ عادات صحية مستدامة.

وتشير الأدلة العالمية إلى أن ما يصل إلى 80% من أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن الوقاية منها عبر الكشف المبكر وتبنّي أنماط حياة صحية مثل التغذية المتوازنة، ممارسة النشاط البدني بانتظام، والإقلاع عن التدخين، وفق منظمة الصحة العالمية والاتحاد العالمي للقلب.