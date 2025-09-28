«أطباء الإمارات» تطلق المبادرة الوطنية لتعزيز صحة القلب

أطلقت مبادرة «أطباء الإمارات»، أمس، المبادرة الوطنية لتعزيز صحة القلب تحت شعار «لا تفوت النبضة»، خلال حفل افتتاح الملتقى الوطني للإنعاش القلبي، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، وذلك تزامناً مع «يوم القلب العالمي» الذي يصادف 29 سبتمبر الجاري.

تأتي المبادرة بمشاركة من برنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، والمجلس الإماراتي للإنعاش القلبي، وجمعية الإمارات للإنعاش القلبي، بإشراف فريق الإمارات الطبي الاحتياطي وسفراء الإمارات للقلب، وبالتنسيق مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في الدولة.

تهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي بأهمية صحة القلب، والتشديد على ضرورة التدخل الفوري في حالات الإنعاش القلبي، إضافة إلى دعم الوصول إلى الرعاية المنقذة للحياة، وتدريب فرق الاستجابة الطارئة وزيادة جاهزيتها وكفاءتها، إلى جانب تشجيع أنماط الحياة الصحية للقلب لدى مختلف فئات المجتمع وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية وأكد الدكتور عادل الشامري العجمي، جراح القلب الإماراتي والرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإنعاش القلبي، أن أمراض القلب والأوعية الدموية تتسبب في وفاة أكثر من 17 مليون شخص سنوياً عالمياً، وتشكل 22% من الوفيات في الدولة، ما يستدعي تبني مبادرات مبتكرة لرفع جاهزية الكوادر الطبية وفق أفضل المعايير العالمية.

وأوضح أن المبادرة الوطنية لتعزيز صحة القلب تم إطلاقها عبر ائتلاف يضم مؤسسات حكومية وخاصة وغير ربحية، وتشمل تأسيس الأكاديمية الوطنية للإنعاش القلبي، والبرنامج الوطني التدريبي التخصصي، والعيادات المتنقلة والمستشفى الميداني للقلب، وجائزة ووسام الإمارات للقلب، وبرنامج سفراء الإمارات للقلب.

وبيّن أن المبادرة ترتكز على محورين رئيسيين، مجتمعي يهدف لرفع الوعي بأمراض القلب وطرق الوقاية والعلاج، ومهني يركز على تدريب خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين والمسعفين، باعتماد من مجالس الإنعاش المحلية والدولية.

وأكد أن المرحلة التجريبية لبرنامج «جاهزية» نجحت في تدريب آلاف الكوادر، ضمن خطة وطنية لتأهيل 30 ألف من العاملين الصحيين بالتعاون مع مؤسسات طبية وجامعات عالمية مرموقة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد سمير عضو المجلس الإماراتي للإنعاش: إن المبادرة تسهم في بناء القدرات الصحية وتوحيد منهجيات العمل عبر برامج التعليم المستمر والأنشطة المجتمعية مثل الفحوصات والورش التوعوية.

من ناحيته، أوضح الدكتور سعيد الهندي، المدير الطبي لـ«جاهزية»، أن المبادرة ستستمر عاماً -مرحلة أولى- لإحداث أثر صحي ومجتمعي واقتصادي ملموس، مؤكداً إمكانية الوقاية من الأمراض القلبية عبر برامج تدريبية وتوعوية متكاملة، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة.

وأشار البروفيسور أوليفير جاكدين مدير المجلس العالمي لجراحي القلب التداخلي، إلى أن ارتفاع ضغط الدم يعد أبرز مسببات أمراض القلب وغالباً لا يتم اكتشافه أو علاجه، مؤكداً أهمية تعزيز الكشف المبكر وتوفير العلاج عبر العيادات المتنقلة.

وأكد أن اللجنة المنظمة ستوفر الدعم الفني والتدريب الدولي المعتمد لتوسيع التدخلات الوقائية والعلاجية، بما يعزز قدرة الكوادر الصحية والمجتمع على الحد من النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تمثل السبب الأول للوفاة عالمياً.