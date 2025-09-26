وزارة الصحة تطلق خطة وطنية لتعزيز صحة كبار السن

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع خطة وطنية متكاملة لدعم صحة كبار السن، تشمل الحملة التوعوية الوطنية لتعزيز صحة كبار السن تحت شعار «خلك قريب.. وجودك صحة ووقاية»، والتي تستمر لمدة شهر.

وتأتي الخطة بالتزامن مع تدشين الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025 - 2031، ومجموعة من المبادرات الوطنية الرائدة، التي تركز على ترسيخ جودة حياة كبار السن والوقاية من الخرف، وذلك ضمن جهود الوزارة مع الشركاء لنشر مفاهيم التقدم الصحي في العمر، وتقوية الترابط الأسري والمجتمعي مع كبار السن، ما يرسخ قيم التكافل والتلاحم في «عام المجتمع».

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى جانب ممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الرياضة، ووزارة الأسرة، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودبي الصحية، بالإضافة إلى عدد من الجهات المساهمة في الحملة.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الاكتشاف المبكر للتغيرات الجسدية الوظيفية أو الفسيولوجية والعقلية المرتبطة بالشيخوخة، وتوفير بيئة داعمة، تسهم في الحد من العزلة الاجتماعية، وتعمل على تعزيز الصحة النفسية، بالإضافة إلى ترسيخ دور الأسرة والمجتمع في رعاية كبار السن وصون كرامتهم، إلى جانب تشجيع الفحوصات الوقائية، ونشر السلوكيات الصحية المستدامة.

كما أطلقت الوزارة «الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025 - 2031»، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، والذي يستهدف الفئة العمرية من 60 عاماً فما فوق، بغرض ضمان الشيخوخة الصحية، من خلال توفير رعاية صحية واجتماعية ونفسية متكاملة، وتعزيز جودة الحياة، والمشاركة المجتمعية لكبار السن، مع الحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم.

وأعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة «سفراء الصحة والعمر المديد»، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، ووزارة الرياضة التي تندرج تحت الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025-2031، وتعد إحدى الأدوات التنفيذية للإطار، وتسعى إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تبنّي أسلوب حياة صحي ومستدام.

وأكد الدكتور حسين الرند، أن إطلاق الخطة المتكاملة لتعزيز صحة كبار السن، يشكل محطة استراتيجية تترجم التزام الدولة بتعزيز صحة المجتمع، وضمان رفاه جميع أفراده في مختلف المراحل العمرية، ضمن توجهات عام المجتمع.