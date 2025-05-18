كبار المواطنين بدبي يفتتحون مركز «تداوي» الطبي بالبرشاء

افتتحت مجموعة تداوي للرعاية الصحية بدبي، مركزا طبيا متكاملا مدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لخدمة سكان منطقة البرشاء، ويأتي هذا التوسع ضمن خطط المجموعة لتوفير خدمات رعاية صحية متكاملة بالمجتمعات السكنية، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية للسكان.

وشارك في الافتتاح مجموعة من كبار المواطنين من سكان المنطقة، من منتسبي نادي ذخر التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، والذين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في افتتاح مركز طبي متكامل قريب من مقار سكنهم، ويقدم لهم خدمات طبية مجانية في المنازل.

وقال مروان إبراهيم حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: يضم المركز مجموعة شاملة من التخصصات الطبية تشمل: الطب العام، طب الأسرة، جراحة العظام، العلاج الطبيعي، طب القلب، طب الأطفال، الأمراض الجلدية والتجميل، طب الأسنان، وطب الأعصاب،، ويمتد المركز الجديد على مساحة تبلغ 9 الآف قدم مربع، ويعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مريض يومياً.

وأضاف: تماشياً مع توجهات التحول الرقمي في القطاع الصحي، تقدم العيادة خدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشمل إدارة الحجوزات والمعلومات الإدارية، وإدخال بيانات المريض، وتشخيص الحالة خلال الاستشارة الطبية بالتعاون بين الطبيب والنظام الذكي. ويضم الكادر الطبي للمركز 12 طبيباً مقيماً وزائراً، إلى جانب 13 ممرضاً ومساعد تمريض، ما يضمن تقديم خدمات طبية عالية الكفاءة.

وتابع مروان إبراهيم حاجي ناصر:"يمثّل افتتاح هذا المركز الطبي خطوة نوعية في مسيرتنا لتقريب خدمات الرعاية الصحية الشاملة من المجتمعات السكنية، نهدف من خلال هذا المركز إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة ترتكز على الابتكار، وتخدم سكان منطقة البرشاء باحترافية واهتمام."

وأكمل: "ضمن جهودنا لخدمة المجتمع والمشاركة في تحقيق اهداف السياسة الوطنية لكبار المواطنين، قررت مجموعة تداوي تقديم خصومات خاصة لكبار المواطنين بالمركز الجديد خصوصا الخدمات غير المغطاة تأمينيا وخدمات حصرية منها اجراء تحاليل مخبرية فورية، وتنظيم زيارات طبية مجانية لمنازلهم، لتوفير افضل رعاية طبية لهم".

وأضاف: "حرصنا على اختيار موقع استراتيجي في قلب منطقة البرشاء، يعكس التزامنا بوضع المريض في صميم أولوياتنا. كما نعتز بدمج حلول الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة الرعاية وتسريع الكفاءة التشغيلية."

من جانبه، أشاد مهند سعيد مدير إدارة كبار المواطنين بهيئة تنمية المجتمع في دبي، بمبادرة مجموعة تداوي للرعاية الصحية، بتقديم خدمات صحية منزلية مجانية لكبار المواطنين، وتقديم خدمات طبية عاجلة لهم لتعزيز صحتهم والارتقاء بجودة حياتهم.

وأعرب عن تقديره لمجموعة تداوي الطبية "لافتتاحها مركزا طبيا متكاملا بمنطقة البرشاء يقدم نموذجاً متقدماً للرعاية الصحية المجتمعية، يجمع بين الكفاءة الطبية والتقنيات الحديثة، ويلبّي احتياجات السكان، خصوصاً كبار المواطنين، بما ينسجم مع أهدافنا في تعزيز جودة الحياة".

وشهد الافتتاح حضوراً لافتاً من أهالي المنطقة، من ضمنهم عدد من كبار المواطنين، في دلالة على الثقة المجتمعية المتزايدة بمبادرات القطاع الخاص في دعم الصحة المجتمعية.