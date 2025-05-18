ملتقى طبي يبحث التكامل الحيوي للذكاء الاصطناعي في جراحة «المسالك»

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الخامسة من ملتقى تخصصات المسالك البولية بمشاركة 80 متحدثاً، و30 شركة، وحضور نحو 800 متخصص في الرعاية الصحية من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط. يركز الملتقى الذي يقام تحت شعار «مرحلة ما بعد العلاج، على تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية»، على التكامل الحيوي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال جراحة المسالك البولية والمجالات الطبية الأخرى، وتعزيز الحوار حول التفاعل بين الابتكار والتميز السريري في عدة مجالات مثل أورام المسالك البولية، ورعاية أمراض الكلى، وصحة الرجال، والجراحة بمساعدة الروبوت.

وقال الدكتور ياسر فرحات، الرئيس المشارك لملتقى تخصصات المسالك البولية، الرئيس التنفيذي للجمعية العربية لجراحة المسالك البولية في الإمارات، «إنه من خلال الابتكار، والحوار البنّاء، وتبادل الخبرات، يسهم الملتقى في تحقيق نتائج عملية في الممارسة السريرية، والارتقاء بجودة حياة المرضى، والحد من الأعباء الاجتماعية والاقتصادية».

ويتضمن برنامج الملتقى هذا العام 7 جلسات علمية تغطي موضوعات مثل العلاجات الناشئة، وأمراض المسالك البولية عند النساء، وطب العائلة، وأكثر من 5 ورش تطبيقية يقودها نخبة من الخبراء على مستوى العالم.