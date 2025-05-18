ضاحي خلفان يطلع على خدمات «سيج» للصحة النفسية والرفاه



التقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وفداً من مركز «سيج» للصحة النفسية والرفاه، ضم قاضي سعيد المروشد، والدكتور محمود العلي، والدكتور پيڤاند خاليجيان، الشركاء الإداريين للمركز، إلى جانب الأخصائيتين النفسيتين شيخة المهيري وهبة سالم.



خدمات استباقية

تم خلال اللقاء بحث تعزيز الجهود المشتركة لزيادة الوعي بالصحة النفسية، وبناء المرونة النفسية، وتوفير خدمات نفسية مجتمعية استباقية تدعم الأفراد في جميع مراحل حياتهم، من الطفولة إلى الشيخوخة، وفي البيوت والمدارس وأماكن العمل والمجتمع.



كما جرى استعراض مجموعة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها مركز سيج، بما في ذلك التقييمات النفسية التخصصية، والعلاج النفسي الفردي والأسري والزوجي، والاستشارات النفسية وإدارة الأدوية، وبرامج الرفاه والمرونة في أماكن العمل، والدعم النفسي الموجه للوظائف ذات الضغط العالي، ودمج الصحة النفسية في المدارس، ومبادرات التوعية المجتمعية وبناء القدرات.



استشارات

وتطرّق الاجتماع إلى قدرة مركز سيج على تقديم الاستشارات المتعلقة بالسياسات النفسية، وتصميم البرامج الوقائية، ودعم المؤسسات الحكومية والخاصة في تهيئة بيئات آمنة وشاملة تعزز الصحة النفسية.