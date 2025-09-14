«دبي للبحوث الطبية» يبحث تعزيز الابتكار وصياغة مستقبل الرعاية الصحية

افتتح الدكتور يونس كاظم، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بالإنابة في هيئة الصحة بدبي، أعمال الدورة الثانية لمنتدى دبي للبحوث الطبية، الذي تنظمه الهيئة على مدى يومين بفندق جراند حياة دبي، بمشاركة واسعة من الخبراء والأكاديميين، وواضعي السياسات من مختلف القطاعات الصحية والأكاديمية.

وقال الدكتور كاظم، خلال كلمته الافتتاحية: إن المنتدى يمثل منصة رائدة لترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للبحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية، مشيراً إلى أن الدورة الحالية للمنتدى تأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته الدورة الماضية، ما يعكس التزام دبي بدعم البحوث الطبية، وتعزيز السياسات الصحية القائمة على الأدلة، وترسيخ الممارسات الأخلاقية التي تسهم في الارتقاء بجودة حياة الإنسان.

وأشار إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لدعم البحوث الطبية ضمن توجهات الإمارة لجعل البحث العلمي والابتكار ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصحي، وصياغة الحلول المستقبلية للتحديات الصحية.

6 محاور

وأوضحت الدكتورة لطيفة الرستماني، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث في الهيئة أن المنتدى الذي يأتي هذا العام تحت شعار «أبحاث اليوم... صحة الغد»، يناقش ستة محاور رئيسية تتعلق بالذكاء الاصطناعي وعلم البيانات والتحول الرقمي، والابتكارات البيولوجية والصحة الدقيقة، ومنهجية وأسس الممارسة في البحوث السريرية، والقيادة الأكاديمية وتطوير البحث العلمي، والسياسات الصحية والحوار الاستراتيجي، وريادة الأعمال والابتكار الطبي.

وأفادت بأن المنتدى استقطب أكثر من 120 باحثاً وخبيراً تقدموا للمشاركة، إلى جانب 50 ملصقاً بحثياً من مختلف القطاعات الصحية والأكاديمية، حيث اعتمدت اللجنة العلمية 40 متحدثاً و30 ملصقاً بحثياً نوعياً بعد عملية تقييم دقيقة، راعت أعلى معايير الجودة والابتكار.