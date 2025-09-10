«الصحة» تختتم حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض في الشارقة

اختتمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة بنجاح، فعاليات الدورة الرابعة عشرة من حملة الوقاية من الإنهاك الحراري والأمراض في الشارقة، التي استمرت على مدى شهرين في مختلف مناطق الإمارة تحت شعار «سلامتكم غايتنا»، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بمخاطر التعرض للحرارة في الصيف.

ودعم فئات العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه، ما يعكس جهود الوزارة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، انسجاماً مع رؤية «عام المجتمع».

واستهدفت الحملة ميدانياً أكثر من 10 آلاف عامل في أكثر من 13 محطة متنوعة، وتركزت الأنشطة على محاضرات توعوية بعدة لغات، وإجراء فحوصات طبية ميدانية، دعماً للوقاية وتعزيز بيئة عمل صحية وآمنة.

وحرصت الحملة على تقديم خدمات شاملة للعمال تضمنت فحوصات للنظر، وضغط الدم، ومستوى السكر، إضافة إلى توزيع مستلزمات وقائية وصحية وغذائية، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول الإسعافات الأولية والتصرف السليم عند التعرض للإنهاك الحراري.