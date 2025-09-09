تطوير كبسولة لجمع عينات من بكتيريا الأمعاء الدقيقة

نجح باحثون في جامعة نيويورك أبوظبي، في تطوير كبسولة قابلة للابتلاع، وجمع عينات البكتيريا من الأمعاء الدقيقة، بما يوفّر معلومات حول جزء من الأمعاء لا يمكن جمعها بالاختبارات التقليدية.

وتلعب الأمعاء الدقيقة دوراً محورياً في عمليات الأيض والمناعة، إذ تستضيف تجمعات ميكروبية فريدة، ترتبط بحالات مرضية، مثل اضطرابات المناعة والأيض.

وتعد كبسولة CORAL، التي طوّرها فريق بقيادة خليل رمادي الأستاذ المساعد في الهندسة الحيوية بجامعة نيويورك أبوظبي، وكلية تاندون في جامعة نيويورك، وسيلة غير جراحية لجمع عينات من ميكروبيوم الأمعاء، وهي مصممة لجمع العينات من الأمعاء الدقيقة فقط. وبما أنها لا تحتوي على مكونات إلكترونية، فقد تمكّن الفريق من تصميمها، لتصنع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

ونشرت دورية Device الدراسة التي تستعرض قدرة الكبسولة على جمع معلومات أدق حول بيئة الأمعاء الدقيقة، مقارنة بتلك التي توفرها عينات البراز، التي تمثّل في الأساس بكتيريا الأمعاء الغليظة.

و يتكوّن هيكل الكبسولة CORAL من أشكال مصممة حسابياً، فيلتقط الهيكل البكتيريا خلال مرور الكبسولة الطبيعي عبر الجهاز الهضمي.

وجمعت الكبسولة عينات بكتيرية من الأمعاء الدقيقة، تختلف بشكل ملحوظ عن تلك التي تضمّها عينات البراز، بما في ذلك مستويات أعلى من بكتيريا اللاكتوباسيلوس المفيدة. ويعمل الفريق حالياً على تعديل الكبسولة للاستخدام البشري، وتطوير آليات الاسترجاع.