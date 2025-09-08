«دبي الصحية» تستعرض أحدث مشاريعها الرقمية في مجال الرعاية الصحية

أعلنت «دبي الصحية» عن مشاركتها في معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية (WHX Tech 2025)، الحدث الذي تستضيفه دبي في نسخته الأولى، ويعد منصة عالمية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الذكية في مجال الرعاية الصحية الرقمية.

ويقام المعرض الذي تنظمه شركة «إنفورما ماركتس»، خلال الفترة من 8 إلى 10 الشهر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، برعاية مشتركة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودبي الصحية، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومنصة نابض، وبالتعاون مع جمعية أنظمة المعلومات والإدارة للرعاية الصحية HIMSS، وشركة KLAS Research المتخصصة في تكنولوجيا معلومات الرعاية الصحية. يهدف المعرض إلى تعزيز التفاعل، وتبادل الخبرات، وتسريع تبنّي الحلول الذكية في القطاع الصحي.

محطة جديدة

وقال الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ «دبي الصحية»: «تجسّد انطلاقة الدورة الأولى من معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية في دبي، محطة جديدة، تؤكد مكانة الإمارة المتميزة على خارطة الفعاليات الصحية العالمية، وتعكس مشاركتنا في هذه النسخة التزامنا في «دبي الصحية»، بدعم الجهود العالمية لتسريع تبنّي الابتكار والتحول الرقمي في القطاع الصحي».

وأضاف: «نعمل في «دبي الصحية» على تسريع التحول الرقمي، من خلال مشاريعنا ومبادراتنا النوعية، بهدف الارتقاء بتجربة المرضى، وتقديم حلول علاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي».

من جانبه، قال عاطف البريكي المدير التنفيذي للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي في دبي الصحية: «نستعرض خلال منصتنا بالمعرض، مجموعة واسعة من المشاريع المبتكرة، التي تعكس التزامنا بتسريع التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية، وتضم مشاريع جديدة، تُعرض لأول مرة، تشمل العلاج بالواقع الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي التوليدي في منصة سلامة، وحدة العناية المركزة الافتراضية، التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي الفاعل باستخدام «UiPath»، كشك التبرعات الذكي لمؤسسة الجليلة بخاصية Tap & Go، نظام المراقبة عن بعد للمصابين بالأمراض المزمنة «Hospital Beyond Wall».

وأضاف: «خلال المعرض سيتم عقد عدد من الجلسات النقاشية وورش العمل، وسيتم تسليط الضوء على أبرز المشاريع الرقمية النوعية التي توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء، ضمن منظومتنا الصحية، بما يعزز توجهنا نحو تقديم رعاية صحية تواكب احتياجات المجتمع».

كما تضم منصة «دبي الصحية» أيضاً عدداً من المشاريع الرقمية المطبقة، التي أسهمت في الارتقاء بتجربة المرضى، أبرزها «نظام أوبيكس المتقدم»، برنامج دبي الصحية للتثقيف حول الذكاء الاصطناعي (ALiF)، مشروع تصميم رحلة المريض، اختبار الساعة الذكية لقياس ضغط الدم.

يشهد معرض الصحة العالمي للتكنولوجيا الصحية «WHX Tech»، مشاركة أكثر من 5000 من قادة الرعاية الصحية وصنّاع القرار، وأكثر من 200 متحدث، و300 علامة تجارية، من 30 دولة.