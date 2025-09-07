إطلاق الدورة الثانية لجائزة التميز الطبي العالمية

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة، أعلنت مجموعة دبي للجودة بالتعاون مع أكاديمية بلسم للتعليم الطبي والبحوث عن إطلاق الدورة الثانية من جائزة التميز الطبي العالمية 2025.

ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات نحو ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار والتميز المؤسسي في القطاع الصحي محلياً ودولياً.

وتهدف الجائزة إلى تشجيع المؤسسات والأفراد في القطاع الصحي على تبني أفضل الممارسات العالمية، وتحسين الأداء العام، وضمان الاستدامة والمرونة في تقديم الرعاية الصحية.

كما تسعى إلى تكريم المؤسسات والشخصيات التي تركت بصمة مستدامة في المجال الطبي، وإبراز إنجازات الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للتميز الطبي والسياحة العلاجية.

وقالت سميرة محمد، المدير العام لمجموعة دبي للجودة: «تماشياً مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورؤية الدولة نحو التميز والتنمية المستدامة في مختلف المجالات، نفتخر بإطلاق الجائزة العالمية للتميز الطبي للسنة الثانية على التوالي».

وأضافت: «نسعى من خلال الجائزة إلى تعزيز ثقافة الجودة والتميز في القطاع الصحي، وتمكين الكفاءات الصحية والطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً، كما ندعم الابتكار في الرعاية الصحية من خلال معايير استثنائية ترتكز على سلامة المرضى، وفاعلية الأداء، وأخلاقيات الممارسة، والمسؤولية الطبية».