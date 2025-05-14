إنقاذ حياة شاب تعرّض لنوبة قلبية حادة

أنقذ مستشفى مدينة زايد التابع لـ«صحة» بأبوظبي حياة شاب يبلغ 31 عاماً تعرّض لنوبة قلبية حادة، إذ أسهمت الاستجابة السريعة من قبل فريق طب القلب، بما في ذلك عمليات الإنعاش المتعددة والتدخل الفوري في الشريان التاجي، في إنقاذ حياته.

ووصل المريض إلى قسم الطوارئ في المستشفى وهو يعاني ألماً شديداً في الصدر، وقد خضع لتخطيط كهربائية القلب. وخلال إجراء القسطرة العاجلة، توقف قلب المريض عن النبض لمرات عدة ونجح فريق الاستجابة السريعة في المستشفى في إجراء عمليات إنعاش متعددة وفتح الشريان التاجي المسدود واستعادة تدفق الدم الطبيعي إلى القلب.