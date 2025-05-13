«دبي الصحية» تحتفي بكوادرها التمريضية وتكرّم الفائزين بـ«ديزي العالمية»

نظّمت «دبي الصحية» حفلاً خاصاً للاحتفاء بكوادرها التمريضية، البالغ عددهم أكثر من 4400، من المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها كافة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، الذي يوافق 12 مايو من كل عام، بحضور الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي.

شهد الحفل الذي أقيم في فندق جراند حياة بدبي، حضور 1500 من الكوادر التمريضية المرشحين لنيل جائزة «ديزي العالمية»، وهي جائزة دولية تُمنح للممرضين والممرضات الذين يظهرون تميزاً استثنائياً في تقديم رعاية تتسم بالتعاطف والرحمة، ويسهمون بجهودهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية وترسيخ ثقة المرضى والمجتمع بمنظومة الرعاية الصحية في دبي.

وخلال الحفل، كرم الفريق محمد المري 12 ممرضاً وممرضة من المستشفيات والمراكز التابعة لـ«دبي الصحية» ممن فازوا بجائزة «ديزي العالمية»، بمشاركة الدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لـ«دبي الصحية.

والدكتور علوي الشيخ علي، المدير التنفيذي للشؤون الأكاديمية في دبي الصحية ونائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الأكاديمية، والدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في دبي الصحية.

كما تخلل الحفل احتفال خاص بفوز الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية بحضور اللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، حيث هنأت أسرة «دبي الصحية» الفريق محمد المري وفرق العمل في «إقامة دبي» بهذا الإنجاز المستحق.

وقال الدكتور عامر شريف: «نفخر اليوم بتكريم الكوادر التمريضية والفائزين بجائزة «ديزي العالمية» التي تكرّم التميز الإنساني والمهني في مهنة التمريض. ونؤكد التزامنا الراسخ بدعم وتمكين هذه الكوادر، باعتبارهم شركاء أساسيين في تجسيد عهد «المريض أولاً».

وأضاف: «نرحب بـانضمام 16 من الممرضين والممرضات الجدد إلى مستشفيات ومراكز «دبي الصحية»، مما يؤكد التزامنا المستمر بدعم الكوادر الطبية وتمكينها.

كما تشرفنا مؤخراً بإطلاق اسم «كلية هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم»، على كلية التمريض والقبالة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ما يدعونا إلى مضاعفة جهودنا للارتقاء بهذه المهنة».

دفعة جديدة من المواطنين

وقال الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإكلينيكية في دبي الصحية: «فخورون بما يقدمه كادرنا التمريضي الذي يضم أكثر من 4400 ممرض وممرضة، في كافة منشآتنا الصحية، من بينهم 120 من الكوادر الإماراتية، الذين تضاعف عددهم خلال السنوات الأخيرة بنسبة 200%».وأضاف: «لقد أسهمت جهودهم جميعاً في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمرضى».

وأضاف: «شهدت جائزة «ديزي العالمية» ترشيح 1500 ممرض وممرضة من كوادرنا، فاز 12 منهم بالجائزة من مختلف مستشفيات «دبي الصحية»، كذلك تم خلال الحفل تكريم 26 من مدربي التمريض لدورهم الكبير في تعزيز كفاءة كوادرنا وتنمية مهاراتهم».