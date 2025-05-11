افتتاح معهد برجيل للأورام في الشارقة

افتتح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، أمس، معهد برجيل للأورام، في مستشفى برجيل التخصصي بالشارقة.

استهل الافتتاح بالسلام الوطني، ألقى بعده البروفيسور حميد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي على تشريفه الحفل، وافتتاح المعهد، الذي يعد إضافة كبيرة وخطوة رائدة نحو إعادة تعريف تقديم رعاية مرضى السرطان، وتوفير أفضل رعاية صحية وطبية ممكنة، ما يسهم في تحقيق أهداف العلاج داخل الدولة.

وتناول الشامسي أهداف المعهد وأهمية وجوده ضمن تخصصات المستشفى، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية عبر فريق طبي متخصص، يشمل كل التخصصات، وذلك لمتابعة علاج المرضى وتقليل معاناتهم، إلى جانب التدريب وتوعية أفراد المجتمع عن أمراض السرطان والوقاية منها.

وألقى فيليب شابوة، المدير التنفيذي للعمليات في المعهد كلمة، تناول فيها أهداف المعهد وفقاً لتخصصه، وما يقدمه من عناية كاملة ومطلوبة لتشخيص وعلاج مرض السرطان.