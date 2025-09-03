مستشفى ثومبي الجامعي يفتتح مركز ثومبي لليزك وجراحات العيون

افتتح مستشفى ثومبي الجامعي ، الوجهة الرائدة للرعاية الصحية الأكاديمية في المنطقة ، مركز ثومبي لليزك وجراحات العيون في مدينة ثومبي الطبية ( ثومبي ميدي سيتي)، بعجمان . حيث تم الإفتتاح رسميًا بحضور الدكتور محمد هشام، المدير الطبي واستشاري طب العيون في مستشفى مغربي للعيون، بإمارة دبي، والذي حضر الإفتتاح كضيف شرف لهذه المناسبة ، والسيد أكبر محي الدين ثومبي ، نائب رئيس مجموعة ثومبي لقطاع الرعاية الصحية، والذي ترأس حفل الإفتتاح.

تم تصميم مركز ثومبي لليزك وجراحات العيون كمركزاً للتميز يقدم مجموعة شاملة متكاملة لخدمات طب العيون، على سبيل المثال:

إجراءات الليزك، و جراحات تصحيح النظر والاستجماتيزم بالليزر PRK وSMILE

ربط القرنية وعلاج القرنية المخروطية

جراحات المياه البيضاء المتقدمة مع حلول العدسات الداخلية

عيادات متخصصة لعلاج مشاكل جفاف العين، واضطرابات سطح العين، و قصوّ البصر الشيخوخي.

المركز مزود بأحدث تقنيات الليزر الإكسايمر والفيمتوثانية (excimer و femtosecond)، ونظام تصوير القرنية، وتشخيص الميكانيكا الحيوية للعين، وأنظمة تصوير العين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضمن السلامة والدقة على مستوى عالمي لكل مريض.

وفي إطار الالتزام مع رؤية مجموعة ثومبي وجامعة الخليج الطبية (GMU)، فلن يكون دور المركز كمركز طبي وإكلينيكي فقط ولكن سيكون أيضاً مركزاً بحثياً وأكاديمياً حيث سيتم تقديم دورات متخصصة وشهادات دبلوم في جراحات الإنكسار ومشاكل النظر ، وزمالات في جراحات القرنية والعلاج بالليزك، وتقديم تدريب متطور باستخدام المحاكاة تحت مظلة جامعة الخليج الطبية.

أما على صعيد البحث العلمي ، فسيقوم المعهد بإجراء دراسات استباقية حول نتائج الانكسار وتصحيح النظر، وتحسين النماذج والدراسات باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإدارة أمراض سطح العين، وتصحيح قصوّ البصر الشيخوخي ، مما سيساهم في توفير المعلومات والبيانات والرؤى العلمية في مجال الانكسار البصري وتصحيح النظر على مستوى العالم.

كما سيعقد مركز ثومبي لليزك وجراحات العيون اتفاقيات تعاون مشترك مع مراكز العلاج بالليزك في مختلف أنحاء العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، وآسيا، مما سيمكّن من الوصول بسهولة للإطلاع على البرامج الأكاديمية ، والتجارب المتعددة في المراكز، ومشاركة أفضل الممارسات لضمان تقديم الرعاية طبية للمراجعين في الإمارات، بمستوى يعادل أفضل المعاهد والمراكز العالمية في مجال تصحيح البصر.

وفي هذا الصدد قال السيد أكبر محي الدين ثومبي نائب رئيس مجموعة ثومبي لقطاع الرعاية الصحية : "هذا المركز يعزز ويؤكد على التزامنا بالرعاية التى تتمركز وتتمحور حول المريض من خلال دمج عيادات الفروع الطبية ، والتشخيص المتقدم، والحلول الجراحية المبتكرة، لنضمن أن كل مريض يتلقى علاجًا مخصصًا له، وفي الوقت نفسه، ستؤسس مبادراتنا الأكاديمية والبحثية ثومبي كرائد إقليمي في صحة العيون.

مستشفى ثومبي الجامعي هو أكبر مستشفى أكاديمي خاص متعدد التخصصات في المنطقة، وهو مستشفى يركز على تقديم إجراءات جراحية متقدمة بأسعار معقولة، ويرحب بإنضمام الجراحين من مختلف التخصصات إلى فريق عمله لتقديم الجراحات والإجراءات الطبية المتقدمة.

ومجموعة ثومبي هي تكتل تجاري دولي في مختلف مجالات الأعمال ، يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع حضور قوي في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والبحث العلمي وقطاع التجزئة والعافية.