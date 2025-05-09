الإمارات تحتفي باليوم العالمي للثلاسيميا بتوفير الدعم للمصابين

نظّمت جمعية الإمارات للثلاسيميا، أمس، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، الذي يصادف 8 مايو من كل عام، وذلك تحت رعاية وحضور حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان رئيسة مجلس إدارة الجمعية.

تضمّنت فعاليات الاحتفال - الذي أقيم في فندق «فيرمونت دبي» - تنظيم ملتقى العصف الذهني الثالث، بعنوان «نجمعكم اليوم.. لنسعدكم غداً»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ولفيف من الأطباء المتخصصين في الثلاسيميا وأمراض الدم وزراعة النخاع والعلاج الجيني والأسنان، وأبطال الثلاسيميا وذويهم، وغيرهم من المعنيين.

وتم خلال الملتقى استعراض العديد من المبادرات الرامية إلى نشر الوعي الثقافي والصحي حول مرض الثلاسيميا، وتوفير وسائل الدعم كافة للمرضى، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث ما تم التوصل إليه من طرق علاج، والمستجدات التي طرأت على الجانب الطبي على مستوى العالم، علاوة على احتياجات المرضى وتوقعاتهم للخدمات المقدمة مع الأطباء المختصين، وعرض بعض من قصص النجاح لأبطال الثلاسيميا.

وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تم إضاءة عدد كبير من أهم وأبرز معالم الدولة باللون الأحمر، بمناسبة اليوم العالمي للثلاسيميا، وشملت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، و«فندق دوست ثاني» في أبوظبي، و«برواز دبي»، وبيت الحكمة في الشارقة، وبلدية أم القيوين، ودار الآثار والسياحة في أم القيوين، ومتحف رأس الخيمة، ومربعة عجمان، وقلعة الفجيرة.

وأعربت الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، عن سعادتها بتنظيم الملتقى الثالث للجمعية، لما تناوله من أفكار، وما أثمر من توصيات، تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمرضي الثلاسيميا.

وعبّرت عن شكرها لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتعاونها الدائم مع الجمعية، كشريك استراتيجي في العديد من المبادرات الإيجابية، التي ساهمت في نشر الوعي الثقافي والصحي حول مرض الثلاسيميا، والحد من انتشاره، من خلال تخفيض عدد الولادات الجديدة، وتشجيع الجمعية وغيرها من المؤسسات، على إقامة مثل هذه الفعاليات المجتمعية، مثمنة مبادرة إضاءة أبرز معالم الدولة باللون الأحمر، والتي تكررت في العامين الماضيين.

من جانبها، قالت خالدة خماس أمينة السر وعضوة مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا، إن النقاشات التي تم تناولها خلال الملتقى، كانت مثمرة للغاية، وأبرزت العديد من النقاط المضيئة للمرضى وذويهم، خاصة في ما يتعلق بالعلاج الجيني الجديد.