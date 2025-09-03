إماراتية نائباً لرئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة

فازت الدكتورة نادية راشد المزروعي، أستاذ مشارك في كلية الصيدلة بجامعة الشارقة، ورئيسة فرع الجمعية الدولية لاقتصاديات الصحة وبحوث النتائج (ISPOR) في دولة الإمارات، بموقع نائب رئيس المجلس الأعلى للاتحاد الدولي للصيدلة (FIP)، وذلك خلال الاجتماع السنوي للاتحاد المنعقد حالياً في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

واستطاعت الدكتورة المزروعي أن تحصد ثقة المجتمع الصيدلاني الدولي، متقدمة على منافسين من دول كبرى مثل الولايات المتحدة والهند، بفارق واضح من الأصوات، مدعومة بتأييد كبير من الجمعيات الصيدلانية الخليجية والعربية.