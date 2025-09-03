تطوير كبسولة ضوئية لاسلكية تحفز أعصاب الأمعاء

طور فريق من الباحثين في جامعة نيويورك أبوظبي كبسولة تبعث أشعة ضوئية زرقاء لتحفيز أعصاب الأمعاء، موفرين بذلك طريقة لدراسة مشكلات الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي واحتمال معالجتها دون تدخل جراحي.

وتسمى التقنية الجديدة التي طورها فريق من الباحثين في الجامعة، «كبسولات التحفيز الجيني الضوئي» (ICOPS).

وتعمل هذه الكبسولات على توصيل الضوء الأزرق إلى الجهاز الهضمي لتحفيز الخلايا العصبية،حيث إنها ليست حساسة للضوء لذلك يتم تعديلها جينياً مسبقاً لتصبح قابلة للاستثارة ضوئياً ويتم التحكم بها بدقة باستخدام الضوء الأزرق.

وقد نشرت دورية تقنيات المواد الحديثة هذا البحث الذي يستعرض قدرة التقنية الجديدة على استثارة وتثبيط الخلايا العصبية الموجودة بالجهاز الهضمي، وذلك دون تدخل جراحي.

وعادة ما تعتمد الأساليب الحالية على تدخلات جراحية تزرع فيها الألياف الضوئية، أما التقنية الجديدة فتعتمد على تعديل بعض الخلايا العصبية في الأمعاء لتحفيز استجابة الخلايا للضوء الأزرق المنبعث من الكبسولة التي يبتلعها المريض.

وتعمل الكبسولة التي لا تحتوي على بطارية، بنظام الطاقة اللاسلكية معتمدة على خاصية الحث المغناطيسي.

وإضافة إلى استخداماتها في الأبحاث، يمكن توظيفها في علاجات محتملة لاختلال حركية الأمعاء وأمراض الأيض واضطرابات الأكل، وذلك من خلال التحكم الدقيق بالنشاط العصبي في مختلف مناطق الأمعاء، مع احتمال تضمن إصدارات جديدة من الكبسولة تتمتع بخاصية التحفيز الكهربائي المباشر والقدرة على توصيل الأدوية إلى أجزاء محددة.