98 خريجاً من البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض

نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حفل تخريج دفعة جديدة من البرنامج الانتقالي لممارسة مهنة التمريض للخريجين الجدد، وهو برنامج الإقامة الأول من نوعه على مستوى الدولة المعتمد من مركز الاعتماد الأمريكي للتمريض.

وأقيم الحفل في مركز التدريب والتطوير التابع للمؤسسة، بمشاركة 98 ممرضاً وممرضة، بما يرسخ ريادة المؤسسة في إعداد وتأهيل الكفاءات التمريضية.

وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة سمية محمد البلوشي مدير إدارة التمريض في المؤسسة، أن تخريج هذه الدفعة يمثل خطوة مهمة لرفد القطاع الصحي بكفاءات تمريضية مؤهلة قادرة على أداء دور محوري في دعم خدمات الرعاية الصحية.