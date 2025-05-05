«الشارقة للبحوث» يوقّع 3 مذكرات تفاهم للابتكار في الرعاية الصحية

وقّع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار 3 مذكرات تفاهم استراتيجية مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الشارقة الصحية، ومجموعة بيئة، في خطوة تعزز التزام إمارة الشارقة بتطوير البحث والابتكار في مجال الرعاية الصحية.

جاءت مراسم التوقيع برعاية وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس الإدارة ورئيسة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، في تأكيد على دعمها لاستراتيجية الإمارة الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً رائداً في الابتكار الطبي المتقدم.

وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن المذكرات الاستراتيجية ترسي أساساً لتعاون طويل الأمد وذي أثر ملموس في مجال البحث والتطوير الصحي، من خلال الشراكة مع مؤسسات رائدة، إذ نهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في الرعاية الصحية، وجعل الشارقة نموذجاً يحتذى به في التقدم الطبي المستدام على مستوى الدولة والمنطقة.

وأبرم المجمع شراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بالدكتور يوسف محمد السركال، المدير العام للمؤسسة، وتوفر الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون في مجالات الابتكار، وتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية، وتطوير نماذج أولية لتقنيات صحية مبتكرة. تسعى مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة مع هيئة الشارقة الصحية ممثلة بالدكتور عبدالعزيز المهيري، رئيس الهيئة، إلى إنشاء مركز بحث سريري متخصص، إلى جانب منصة تجريبية تنظيمية (Regulatory Sandbox) لاختبار وتقييم التقنيات الطبية الجديدة.

وقال الدكتور المهيري: «تفخر الهيئة بهذه الشراكة مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، التي تتيح لنا خلق بيئة محفزة للبحث والتطوير الصحي. وتنسجم هذه المبادرة مع رؤيتنا لجعل الشارقة وجهة رائدة للبحوث السريرية والعلاجات المبتكرة». أما الاتفاقية الثالثة فتم توقيعها مع خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، لتؤكد التلاقي المتزايد بين الابتكار الصحي والاستدامة.

وقال الحريمل: «تدعم هذه الشراكة أهداف مجموعة بيئة في قيادة الاستدامة، وتقديم حلول ذكية في مختلف القطاعات، بما فيها الصحة. ومن خلال دمج الابتكار البيئي بالرعاية الصحية نسعى لبناء مستقبل أكثر صحة ومرونة لمجتمعاتنا».

وأشادت الدكتورة أسماء محمود فكري، مديرة إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بهذه المبادرة، مؤكدة دورها في رسم ملامح الابتكار الصحي في الإمارة.